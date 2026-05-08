Το «Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη ανοίγει φακέλους μυστηρίου απόψε στις 23:20, στο MEGA, και φέρνει στο προσκήνιο τρεις υποθέσεις που συγκλονίζουν:
Η μυστηριώδης εξαφάνιση του ευαίσθητου άνδρα έρχεται στο φως.
- Οι 19 φίλοι που στάθηκαν δίπλα του στον δύσκολο αγώνα του, τον αναζητούν μέσα από μια ομάδα στο Viber και ενώνουν τα κομμάτια της πολυτάραχης ζωής του.
- Ποιον φοβόταν και γιατί;
- Πώς, από το Σίδνεϊ της Αυστραλίας, βρέθηκε στην Ελλάδα και στον δρόμο.
Το «Τούνελ» λύνει τον γρίφο της Σαντορίνης.
- Οι αντιφατικές μαρτυρίες και η έρευνα στο νησί για την αγνοούμενη Ολυμπία…
- Ποιοι πιέζουν να μείνει η ιστορία της στο σκοτάδι;
Το θρίλερ στο Αλιβέρι…
- Μυστήριο η εξαφάνιση του πολύτεκνου πατέρα.
- Το ταξί – «φάντασμα», η πορεία του και οι νέες έρευνες.
- Τι συνέβη πραγματικά εκείνο το μεσημέρι;
