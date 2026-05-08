Πρόσθετα ευρήματα από τη νεκροψία-νεκροτομή του 21χρονου Νικήτα Γ., ο οποίος έπεσε νεκρός στο Ηράκλειο Κρήτης από τα πυρά του 54χρονου Κ.Π., αποκαλύπτουν σημαντικές λεπτομέρειες για τις συνθήκες της δολοφονίας.

Σύμφωνα με πηγές, η επίσημη έκθεση που θα διαβιβαστεί στις αρχές την προσεχή εβδομάδα, επιβεβαιώνει ότι και οι έξι σφαίρες έπληξαν τον νεαρό στον κορμό. Από αυτά τα χτυπήματα, τα πέντε κρίνονται ως διαμπερή, ενώ το έκτο είναι «τυφλό», καθώς η βολίδα εντοπίστηκε εντός του σώματος.

Τα κρίσιμα ευρήματα

Πλήγμα στην πλάτη: Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στο γεγονός ότι μία σφαίρα εισήλθε από την πίσω πλευρά. Η ύπαρξη εγκαύματος στο σημείο αυτό υποδεικνύει ότι πρόκειται για πύλη εισόδου.

Θανατηφόρο τραύμα: Αν και δεν έχει προσδιοριστεί με απόλυτη βεβαιότητα ποιο από όλα τα πλήγματα προκάλεσε τον θάνατο, οι εκτιμήσεις εστιάζουν σε μια βολή στον κορμό, πλησίον της μασχαλιαίας χώρας.

Οι χαριστικές βολές

Αναφορικά με τη θέση του δράστη, οι τέσσερις πυροβολισμοί φαίνεται να ερρίφθησαν από απόσταση 2–3 μέτρων. Ωστόσο, για τις υπόλοιπες δύο βολές, τα στοιχεία δείχνουν ακόμη μικρότερη απόσταση. Εικάζεται, μάλιστα, πως πρόκειται για βολές που δέχθηκε το θύμα ενώ ήταν ήδη πεσμένο στο έδαφος, με τον δράστη να τον πλησιάζει για να ολοκληρώσει την πράξη του.

Τον εκτέλεσε σε ελάχιστα δευτερόλεπτα

Κατά τη διάρκεια της μαραθώνιας απολογίας του, ο 54χρονος άλλοτε δήλωνε μετανιωμένος και άλλοτε εξέφραζε μίσος για τον 21χρονο.

Τόσο ο ίδιος όσο και η σύζυγός του, υποστήριξαν ότι τη σπίθα του εγκλήματος άναψε μια χειρονομία του 21χρονου, κάτι που όμως δεν έχει προκύψει από την μέχρι στιγμής έρευνα.

«Επιστρέφοντας από το νεκροταφείο μαζί με την σύζυγο μου, βρισκόμουν ήδη σε εξαιρετικά επιβαρυμένη ψυχολογική κατάσταση, βυθισμένος στη θλίψη και οδύνη για την απώλεια του γιου μου. Στον δρόμο προς το Ηράκλειο συνάντησα τυχαία τον 21χρονο και νόμιζα ότι με ειρωνεύτηκε με μία άσεμνη χειρονομία».

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο 54χρονος άδειασε το όπλο του μέσα σε δευτερόλεπτα, ενώ στη συνέχεια άρχισε να κλωτσάει το θύμα την ώρα που ψυχορραγούσε μπροστά του.

Τι υποστηρίζουν οι δικηγόροι των δύο πλευρών

Για την προφυλάκιση του 54χρονου δράστη και της 56χρονης συζύγου του, μίλησε στο patris.gr η δικηγόρος της οικογένειας, Αλεξάνδρα Σπανάκη, μετά την απόφαση της Εισαγγελέας να κριθούν προφυλακιστέοι.

Όπως είπε, η απολογία τους έγινε υπό άκρα μυστικότητα για λόγους ασφαλείας, ενώ η οικογένεια του 21χρονου παραμένει ακόμη συγκλονισμένη από την απώλεια του παιδιού της.

Η ίδια ξεκαθάρισε πως η οικογένεια θα στηρίξει την κατηγορία και απέναντι στους δύο, τονίζοντας ότι «και οι δύο είναι ένοχοι». Παράλληλα, υποστήριξε ότι πρόκειται για «μια προσχεδιασμένη εκτέλεση» και όχι για μια τυχαία συνάντηση, όπως ισχυρίζεται ο βασικός κατηγορούμενος.

Αναφερόμενη στο τροχαίο του 2023, είπε πως οι πραγματογνώμονες κατέληξαν ότι «συνετέλεσε ουσιωδώς η κατασκευή του δρόμου», γεγονός που οδήγησε το όχημα να εκτραπεί και να προσκρούσει σε κολόνα. Η κ. Σπανάκη διέψευσε επίσης τα σενάρια περί μεγάλης ταχύτητας και αλκοόλ, λέγοντας ότι «όλα είναι ψευδή» και ότι το αυτοκίνητο κινούνταν με περίπου 70 χιλιόμετρα.

Η δικηγόρος υποστήριξε ακόμη ότι το θύμα είχε στοχοποιηθεί αρκετό καιρό, σημειώνοντας πως «είχαν προηγηθεί απειλές» και σοβαρά περιστατικά σε βάρος του. Όπως είπε, σε μία περίπτωση «σώθηκε επειδή μία γυναίκα του άνοιξε την πόρτα».

Σε έντονο ύφος, χαρακτήρισε την υπόθεση πρωτοφαν, ενώ αμφισβήτησε τους ισχυρισμούς περί βρασμού ψυχικής ορμής, υποστηρίζοντας ότι καταρρίπτονται από τις ίδιες τις καταθέσεις του κατηγορούμενου.

Τέλος, εξέφρασε προβληματισμό για το γεγονός ότι, παρά τις παραβιάσεις των περιοριστικών όρων, δεν είχε κινηθεί νωρίτερα η διαδικασία προσωρινής κράτησης, κάνοντας λόγο για «εξαιρετικά επικίνδυνο πρόσωπο».

«Αναμενόμενη η ποινική μεταχείριση – Να σταματήσουν οι ανακρίβειες»

Για την πολύωρη απολογία τους, ο δικηγόρος της οικογένειας, Γιώργος Κοκοσάλης, ανέφερε πως η ποινική μεταχείριση του 54χρονου και της συζύγου του απόλυτα αναμενόμενη.

Τόνισε επίσης ότι η δίκη θα είναι μακρά και πως «θα ειπωθούν τα πάντα», ενώ υπογράμμισε ότι η απολογία του βασικού κατηγορουμένου ήταν πολύωρη, με έντονη συναισθηματική φόρτιση και μεταβολές στην ψυχολογία του.

Παράλληλα, απηύθυνε έκκληση να σταματήσει η διάδοση ανακριβών πληροφοριών από «αυτόκλητους αναλυτές», επισημαίνοντας ότι δεν πρέπει να παρουσιάζονται ως στοιχεία της δικογραφίας πράγματα που δεν ισχύουν. Όπως ανέφερε, τέτοιες αναφορές «πυροδοτούν το κλίμα» και δεν έχουν καμία σχέση με το αποδεικτικό υλικό.

Κλείνοντας, κάλεσε όλους να σεβαστούν τις οικογένειες που εμπλέκονται, λέγοντας ότι πρέπει να τους δοθεί χρόνος να θρηνήσουν και να συνειδητοποιήσουν την κατάσταση.