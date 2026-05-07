Επί ένα διήμερο, από την 1η ως τις 3 Μαΐου, το Γκάτλινμπεργκ στο Τενεσί των Ηνωμένων Πολιτειών, μια κωμόπολη με πληθυσμό 3577 κατοίκων, έζησε στους ρυθμούς του Meatstock, ενός συνεδρίου για την προώθηση της κρεατοφαγίας, το οποίο παρακολούθησαν περισσότεροι από 1.400 άνθρωποι. Με εισιτήριο που κόστιζε από 295-1995 δολάρια (251-1697 ευρώ) – αναλόγως με τις εκδηλώσεις που ήθελαν να παρακολουθήσουν, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά τους γκουρού της κρεατοφαγικής διατροφής, η οποία βασίζεται κυρίως, ή αποκλειστικά, σε ζωικά προϊόντα, και αποφεύγει τα φρούτα και τα λαχανικά.

Ο υπέρμαχος της κρεατοφαγίας, αντιεμβολιαστής υπουργός Υγείας

Θα πίστευε κανείς ότι πρόκειται για μια ακόμη μόδα, η οποία ξεκίνησε από τις πλατφόρμες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Αυτού όμως του είδους της διατροφή ακολουθεί και προτείνει και ο υπουργός Υγείας των ΗΠΑ, ο Ρόμπερτ Κένεντι τζούνιορ, γνωστός αμφισβητίας των εμβολίων και της παραδοσιακής Ιατρικής, ο οποίος έχει κατηγορηθεί από επιστήμονες ότι θέτει σε κίνδυνο την υγεία των Αμερικανών.

Αντιστροφή της διατροφικής πυραμίδας

Από χρόνια, οι γιατροί προτρέπουν το κοινό να καταναλώνει λιγότερο κόκκινο κρέας, δεδομένου ότι είναι επιστημονικώς αποδεδειγμένο ότι η υπερβολική κατανάλωση κρέατος αυξάνει τη χοληστερόλη και τον κίνδυνο εκδήλωσης καρδιαγγειακών παθήσεων.

Όπως είναι επίσης επιστημονικώς αποδεδειγμένο, ότι η κατανάλωση φρούτων και λαχανικών είναι απαραίτητη διότι συμβάλει, μεταξύ άλλων και στην πρόληψη χρόνιων ασθενειών.

Παρότι οι φανατικοί κρεατοφάγοι αποτελούν προς το παρόν σχετικά περιθωριακή κοινότητα, οι απόψεις τους αποκτούν όλο και μεγαλύτερη αποδοχή, με τη βοήθεια και του Ρόμπερτ Κένεντι τζούνιορ, εμπνευστή του κινήματος MAHA («Make America Healthy Again»- «Κάνετε την Αμερική Υγιή Ξανά») ο οποίος, πιστεύει ότι χάρη στην κρεατοφαγική διατροφή, εξαλείφει το επικίνδυνο σωματικό λίπος.

Ο αμερικανός υπουργός Υγείας έφτασε στο σημείο να παρουσιάσει αντεστραμμένη τη διατροφική πυραμίδα, όπου το κρέας καταλαμβάνει την κορυφή αντί των φρούτων και των λαχανικών.

Οι στρεβλές απόψεις του Ρόμπερτ Κένεντι τζούνιορ περί διατροφής έχουν απήχηση σε πολύ περισσότερους Αμερικανούς από τους 1400 που συμμετείχαν στο κρεατοφαγικό συνέδριο στο Τενεσί.

Όπως οι αντιεμβολιαστές την περίοδο της πανδημίας του κορωνοϊού, που αρνούνταν να εμβολιαστούν, έτσι και οι κρεατοφάγοι οπαδοί του αμερικανού υπουργού Υγείας, επιδιώκουν να αντικαταστήσουν τα συνταγογραφούμενα φάρμακα με μεγαλύτερες ποσότητες βοδινού κρέατος και να παρουσιάζουν τη συμβατική ιατρική, ως σύστημα με στόχο να αποκομίζει κέρδη εις βάρος των ασθενών.

Η παγκόσμια εμμονή με την πρωτεΐνη

Η κρεατοφαγική διατροφή είναι η ακραία εκδοχή της παγκόσμιας τρέλας με την πρωτεΐνη (το κρέας έχει μεγάλη περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη, σε αντίθεση με τα φρούτα και τα λαχανικά που έχουν χαμηλή). Σε οποιοδήποτε σούπερ μάρκετ του δυτικού κόσμου, τα τρόφιμα με μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη, κάνουν θραύση: δημητριακά, σνακ, γιαούρτια ακόμη και καφές με περισσότερη πρωτεΐνη.

Η βιομηχανία των τροφίμων προσπαθεί να ανταποκριθεί στην εμμονή των ανθρώπων- σύμφωνα με έρευνες, το 70% των ανθρώπων, επιδιώκουν να καταναλώνουν περισσότερη πρωτεΐνη.

Τη δεκαετία του 2000 αρχίζει η μανία με την πρωτεΐνη

Η εμμονή με την πρωτεΐνη δεν άρχισε ξαφνικά το 2026. Στις αρχές της δεκαετίας του 2000 άρχισε «η δίωξη των υδατανθράκων»- οι υδατάνθρακες ετέθησαν υπό διωγμόν καθώς θεωρήθηκαν η βασική αιτία για την αύξηση βάρους. Η πρωτεΐνη έγινε η «ασφαλής» εναλλακτική, την οποία οι άνθρωποι άρχισαν να συνδέουν με την απώλεια λίπους. Κατόπιν, κατά τη διάρκεια της δεκαετία του 2010, η οποία συνέπεσε με την έκρηξη των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, σημειώθηκε η έκρηξη της κουλτούρας του γυμναστηρίου. Ινφλουένσερ και αθλητές διαφήμιζαν δίαιτες υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνη.

Η κατανάλωση πρωτεΐνης σε σκόνη άρχισε να θεωρείται φυσιολογική όχι μόνον για τους αθλητές υψηλού επιπέδου. Παράλληλα, στα σόσιαλ μίντια άρχισαν να προβάλλονται διαρκώς βίντεο με λεπτά αλλά μυώδη ανθρώπινα σώματα, τα οποία θεωρούνταν ως τα πλέον επιθυμητά. Το αποτέλεσμα ήταν να ταυτιστεί η πρωτεΐνη με τη μυϊκή δύναμη και την υγεία.

Στη δεκαετία του 2020, η κουλτούρα της πρωτεΐνης έχει προσλάβει χαρακτηριστικά εμμονής, με συνέπεια πολλοί άνθρωποι και κυρίως οι νεότεροι – έφηβοι, ακόμη και παιδιά-, να επιμένουν στην πρόσληψη περισσότερης πρωτεΐνης εις βάρος μιας ισορροπημένης διατροφής.

Πόλεμος και κατά των «υπερ-επεξεργασμένων» τροφίμων

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Ρόμπερτ Κένεντι τζούνιορ, πέραν της κρεατοφαγικής διατροφής, διεξάγει πόλεμο και εναντίον των «υπερ-επεξεργασμένων» τροφίμων, τα οποία χαρακτηρίζει «δηλητήριο» και προτείνει τον εξοβελισμό τους από τη διατροφή όλων και κυρίως των παιδιών. Ο Κένεντι δέχεται μεγάλη πίεση προς αυτή την κατεύθυνση, από τους θιασώτες του κινήματος MAHA, το οποίο συνέβαλε στην επανεκλογή του Ντόναλντ Τραμπ στο προεδρικό αξίωμα το 2024.

Δημοσκόπηση του ιστότοπου Politico τον Απρίλιο, κατέγραψε ότι η απομάκρυνση των «υπερ-επεξεργασμένων» τροφίμων από την διατροφή των Αμερικανών, αποτελεί βασική αρχή για όσους αυτοπροσδιορίζονται ως υποστηρικτές του κινήματος MAHA.

Εδώ και μήνες, ο αμερικανός υπουργός Υγείας έχει υποσχεθεί ότι θα αποσαφηνιστεί ο ορισμός του τι ακριβώς σημαίνει «υπερ-επεξεργασμένο» τρόφιμο, – ένα εκ των βασικών αιτημάτων του κινήματος MAHA.

Στα μέσα Απριλίου, ο Ρόμπερτ Κένεντι τζούνιορ κατέθεσε ενώπιον του Κογκρέσου, ότι η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) είχε ήδη προωθήσει έναν ορισμό σε άλλους οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένου του υπουργείου Γεωργίας.

Ωστόσο, αξιωματούχοι του τομέα της υγείας, ανέφεραν στους New York Times, ότι η διαδικασία καθορισμού του τι συνιστά «υπερ-επεξεργασμένο» τρόφιμο, παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη. Οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν μπορούν να καταλήξουν σε συμφωνία και είναι άγνωστο πότε θα ανακοινωθεί ο σχετικός ορισμός.