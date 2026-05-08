Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Έχοντας κερδίσει εκτός άλλων το βραβείο καλύτερης μικρού μήκους ταινίας στο διεθνές φεστιβάλ Χανίων 2024 και το δεύτερο βραβείο καλύτερης ταινίας στο Φεστιβάλ Σαν Φρανσίσκο 2025 η «Αβελ», τελευταία μικρού μήκους ταινία του Κωνσταντίνου Καραμαγγιώλη, υπό την αιγίδα της Hellenic Film Society, διασχίζει τον Ατλαντικό για μια προβολή στο εμβληματικό Museum of the Moving Image (MoMI) στην Αστόρια της Νέας Υόρκης. Η προβολή θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 17 Μαΐου.

Υπάρχουν ιστορίες που γεννιούνται σιωπηλά ως ιδέες, αλλά έχουν μέσα τους μια ορμή που δεν γνωρίζει σύνορα. Σε αυτές φαίνεται ότι ανήκει ο «Αβελ», ένα κινηματογραφικό «υπαρξιακό παραμύθι» που μιλά για τις βαθιές διαδρομές της ανθρώπινης ψυχής.

Στο «Αβελ», ο ταλαντούχος Καραμαγγιώλης, τον οποίο γνωρίσαμε το 2012 με το μικρού μήκους Sphinx, μια ταινία για την άνοδο του νεοναζισμού στην Ελλάδα, κτίζει δύο αντίθετους κόσμους που αναζητούν επαφή: στην μια πλευρά ο κόσμος των trans, στην άλλη ο κόσμος της εκκλησίας. Δυο αδέλφια (Γιώργος Δάμπασης, Θέμης Θεοχάρογλου) ανήκουν στον κάθε κόσμο και η συνάντησή τους θα είναι τρυφερή αλλά και χιουμοριστική αφήνοντας πίσω της μια αύρα ελπίδας.

«Στην ιστορία του «Άβελ», οι ήρωες δεν είναι κυνηγοί χαμένων θησαυρών» αναφέρει ο ίδιος. «Σε έναν κόσμο που μοιάζει να έχει ξεχάσει πώς να αισθάνεται, εκείνοι αναζητούν με μια σχεδόν ιερή μανία το μοναδικό πράγμα που μπορεί να νικήσει τον χρόνο: την αγάπη.»

Στο Museum of the Moving Image (36-01 35th Ave, Astoria, NY 11106) ο «Αβελ» θα προβληθεί στο πλαίσιο του προγράμματος «It’s Greek Short to Me» της Hellenic Film Society. Είναι μια στιγμή συνάντησης, όπου το ελληνικό βλέμμα συναντά την παγκόσμια μητρόπολη, αποδεικνύοντας πως οι αληθινές ιστορίες έχουν πάντα τον δικό τους τρόπο να βρίσκουν τον δρόμο τους προς το φως.

Να σημειωθεί ότι ο «Αβελ» δοκιμάστηκε και εμπορικά στις αίθουσες: προβλήθηκε μόνη της με εισιτήριο για επτά ειδικές προβολές στον κινηματογράφο Δαναό.