Σε σοβαρές καταγγελίες για το εργασιακό καθεστώς που επικρατεί στα Ε/Γ Ο/Γ ταχύπλοα και κυρίως της εταιρείας SEAJETS που έχει την πρωτοκαθεδρία προχώρησε η ΠΝΟ.

Η ΠΝΟ σε ανακοίνωση που εξέδωσε επισημαίνει ότι έχει επιβληθεί ένα άναρχο και επικίνδυνο καθεστώς με συνεχόμενες παραβιάσεις της ναυτεργατικής νομοθεσίας, με δρομολογήσεις αλαλούμ και με τροποποιήσεις δρομολογίων της τελευταίας στιγμής, τα οποία «αιτείται η εταιρεία και το Υπουργείο Ναυτιλίας, η Πολιτική ηγεσία και οι Υπηρεσιακοί παράγοντες τα τελευταία χρόνια τρέχουν και τα υλοποιούν».

Αυτή η κατάσταση, συνεχίζει η ΠΝΟ, «θίγει πάνω απ’ όλα τους συνάδελφους που είναι ναυτολογημένοι στα ανωτέρω πλοία και προκαλεί επικίνδυνες καταστάσεις, ενώ ταυτόχρονα αποσαθρώνει πλήρως τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες και την απρόσκοπτη σύνδεση της ηπειρωτικής χωράς με τα νησιά μας και αυτό θα έπρεπε να είναι κύριο μέλημα των κυβερνήσεων και των τοπικών αρχών και κοινωνιών».

Η ΠΝΟ υποστηρίζει μάλιστα ότι «Λιμεναρχεία και Υπηρεσίες στο Υπουργείο κάνουν αλχημείες, παραβιάζοντας τη νομοθεσία εις όφελος της SEAJETS» και προσθέτει πως «ουδείς νομιμοποιείται να τον παραβιάζει για να εξυπηρετεί συμφέροντα».

Η Ομοσπονδία ενόψει της θερινής περιόδου κάνει ειδική αναφορά στα ωράρια απασχόλησης των ναυτεργατών, ξεκαθαρίζοντας στο υπουργείο και στα λιμεναρχεία πως θα πρέπει να τηρείται ο χρόνος απασχόλησης στα ταχύπλοια που είναι 10 ώρες.

Και σπεύδει να υπογραμμίσει πως εάν και με τις ώρες του δρομολογίου ξεπερνιέται το 10ωρο ημερήσιας απασχόλησης, θα να μπαίνει διπλό πλήρωμα.

Κάνει ειδική αναφορά στο SUPERSTAR II στον Βόλο, τονίζοντας ότι με την έναρξη των δρομολογίων του «επιβεβαιώθηκαν με τον πιο τραγικό τρόπο όλα αυτά που σας καταγγέλλουμε και ο συνάδελφος μας λοστρόμος χαροπαλεύει στη ΜΕΘ».

Αναγνωρίζει πάντως τις θετικές πρωτοβουλίες του υπουργείου, όπως το επίδομα ανεργίας, υπενθυμίζοντας ωστόσο ότι εκκρεμεί η τροποποίηση του Π.Δ. για τις προϋποθέσεις του επιδόματος.

Τι ζητάει η ΠΝΟ

Η Διοίκηση της Ομοσπονδίας ζητάει άμεσα:

1. Τον ορισμό συνάντησης με τη διοίκηση του υπουργείου το συντομότερο δυνατό, όπως και την επαναφορά των προστίμων στο προηγούμενο καθεστώς, η οποία και λειτουργούσε αποτρεπτικά για τους πλοιοκτήτες ως προς την παραβίαση της ναυτεργατικής νομοθεσίας.

2. Την τροποποίηση του άρθρου για την 4μηνη δρομολόγηση των ταχύπλοων και την επαναφορά της 7μηνης δρομολόγησης.