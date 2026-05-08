Αλλάζει το ωράριο λειτουργίας του Μετρό Θεσσαλονίκης, με πρωτοβουλία του Αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών Κωνσταντίνου Κυρανάκη και του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών Νίκου Ταχιάου, με στόχο τη βελτίωση της σύνδεσης του μετρό με τα πρωινά σιδηροδρομικά δρομολόγια από τον Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό.

Συγκεκριμένα, ο πρώτος συρμός του Μετρό Θεσσαλονίκης αναμένεται να ξεκινά στις 5:15 π.μ., αντί για τις 5:30 π.μ. που ισχύει σήμερα. Η προσαρμογή αυτή έχει ως στόχο να διευκολύνει τους επιβάτες που χρησιμοποιούν τα πρωινά δρομολόγια του σιδηροδρόμου προς Αθήνα – Λάρισα (05:55), δίνοντάς τους περισσότερο χρόνο για έγκαιρη μετεπιβίβαση στον Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό.

Η αλλαγή του ωραρίου θα τεθεί σε εφαρμογή από τη Δευτέρα 11 Μαΐου 2026 και θα ισχύει μέχρι νεωτέρας. Πρόκειται για μια πρακτική παρέμβαση για την βελτίωση της καθημερινότητας, η οποία ανταποκρίνεται σε αιτήματα επιβατών και εργαζομένων που χρησιμοποιούν συνδυαστικά το μετρό και τον σιδηρόδρομο για τις μετακινήσεις τους.