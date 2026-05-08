Το Σαββατοκύριακο και στις αρχές της νέας εβδομάδας ο καιρός θα χαρακτηρίζεται από τοπική αστάθεια κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Όπως σημειώνει ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, το Σάββατο θα εκδηλωθούν λίγες βροχές στα βόρεια, ενώ από την Κυριακή και μετά τα φαινόμενα θα είναι πιο περιορισμένα.

Οι άνεμοι δεν θα ξεπεράσουν τα 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα διατηρηθεί πάνω από τα κανονικά επίπεδα, φτάνοντας κατά τόπους στα ηπειρωτικά και την Κρήτη τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

— Theodoros Kolydas (@KolydasT) May 8, 2026

Αφρικανική σκόνη το Σάββατο

Το Σάββατο προβλέπεται η σκόνη από την Αφρική που συνεχίζει να επηρεάζει τη χώρα μας να προκαλέσει μια θολούρα στην ατμόσφαιρα.

Λίγες αραιές νεφώσεις αναμένονται στα κεντρικά και τα νότια τμήματα της χώρας, κυρίως στη Στερεά Ελλάδα, την Πελοπόννησο, στα Επτάνησα, στις κεντρικές και νότιες περιοχές του Αιγαίου και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο μέχρι και τα Δωδεκάνησα.

Από τη Θεσσαλία, την Ήπειρο, την περιοχή των βορείων Επτανήσων, στη Μακεδονία, στη Θράκη και στο βορειοανατολικό Αιγαίο, περιμένουμε πιο πυκνές νεφώσεις κατά περιόδους με τοπικές βροχές στη Θεσσαλία, στην Ήπειρο και στη Μακεδονία και στη Θράκη.

Δείτε την πορεία της αφρικανικής σκόνης:

Την Κυριακή αναμένονται στα κεντρικά, από τη Θεσσαλία και βορειότερα, τοπικές βροχές ενώ υψηλή θερμοκρασία αναμένεται στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Παρόμοιος αναμένεται ο καιρός και τη Δευτέρα, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, όπου και θα σημειωθούν πρόσκαιρες τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός την Τρίτη σε όλη τη χώρα και μόνο στα βόρεια ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις. Πιθανό να σημειωθούν πρόσκαιρες τοπικές βροχές στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 και τοπικά στα νότια από δυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο και κατά τόπους στα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός αύριο σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Το Σάββατο, στην Αττική αναμένονται λίγες αραιές νεφώσεις και πολύ μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια αλλά και θολούρα στην ατμόσφαιρα από την σκόνη. Η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από 15 – 26 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες τοπικές βροχές και λίγο πιο αυξημένες νεφώσεις κατά διαστήματα, αλλά και κάποια διαστήματα με ανοίγματα στον ουρανό. Η θερμοκρασία στους 13-22 βαθμούς Κελσίου.