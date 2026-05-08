Το τραγούδι των μικρών μαθητών που με λευκά λουλούδια έραιναν τον Οικουμενικό Πατριάρχη κατά την είσοδο του, συνόδευσε την επίσκεψή του σήμερα, υψηλού συμβολισμού και ιδιαίτερης ιστορικής βαρύτητας σήμερα στα Αρσάκεια Σχολεία Ψυχικού. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος επισκέφτηκε το ιστορικό εκπαιδευτικό συγκρότημα, στο πλαίσιο των εορτασμών για τη συμπλήρωση 190 χρόνων από την ίδρυση της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας (1836-2026).

Η παρουσία του Προκαθημένου της Ορθοδοξίας συνέδεσε τον επετειακό χαρακτήρα της εκδήλωσης με τη μακρά ιστορική σχέση του Οικουμενικού Πατριαρχείου με την ελληνική παιδεία, αλλά και με την πορεία της ίδιας της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας από τον 19ο αιώνα έως σήμερα.

Επέτειος με ισχυρό συμβολισμό

Η εμβληματική επέτειος για τα Αρσάκεια Σχολεία συμπίπτει με την συμπλήρωση 35 ετών της Πατριαρχίας του κ.κ. Βαρθολομαίου στον Οικουμενικό Θρόνο.

Κατά την επίσκεψή του, ο Οικουμενικός Πατριάρχης τέλεσε τρισάγιο υπέρ αναπαύσεως των ιδρυτών, ευεργετών και δωρητών της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, στον Ιερό Ναό της Αγίας Αναστασίας της Ρωμαίας, που βρίσκεται στον χώρο του σχολείου.

Στη συνέχεια, στο μεγάλο προαύλιο, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, Καθηγητής κ. Γεώργος Μπαμπινιώτης —τον οποίο ο Πατριάρχης έχει τιμήσει με το οφφίκιο του Άρχοντος Διδασκάλου του Γένους— προσφώνησε τον Προκαθήμενο της Ορθοδοξίας, αναφερόμενος τόσο στην ιστορία της Φ.Ε. όσο και στην προσωπικότητα και το πολυεπίπεδο έργο του Πατριάρχη μεταξύ άλλων στους τομείς της παιδείας, της εκπαίδευσης, του περιβάλλοντος, αλλά και του διαλόγου των θρησκειών μεταξύ τους, της προώθησης του φιλειρηνικού πνεύματος.

Όπως τόνισε ο κ. Μπαμπινιώτης, τα Αρσάκεια σχολεία παραμένουν στο πλευρό της εκπαιδευτικής κοινότητας της Ίμβρου όσο και της Κωνσταντινούπολης με την οποία επιδιώκουν στενότερη συνεργασία, διαθέτοντας όλα τα εργαλεία εκπαίδευσης που έχουν αναπτύξει. Παράλληλε έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην εξωστρέφεια των Αρσακείων: Σήμερα έχουμε 33 σχολεία, νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια, 291 σχολικά τμήματα, 6.500 μαθητές και κάθε χρόνο παραδίδουμε στην ελληνική κοινωνία 560 παιδιά μορφωμένα, που εισάγονται στα πανεπιστήμια ή προκόβουν σε άλλους κλάδους».

Σε ένδειξη τιμής και σεβασμού, ο Πρόεδρος της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας προσέφερε στον Πατριάρχη ένα εγκόλπιο, ενθύμιο της επίσκεψης του Παναγιωτάτου στα Αρσάκεια Σχολεία.

Ιστορικοί δεσμοί και μηνύματα

Ακολούθως, ο Οικουμενικός Πατριάρχης απηύθυνε ομιλία και την πατρική του ευλογία προς μαθητές και γονείς από όλα τα σχολεία της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας (Αρσάκεια Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πάτρας, Ιωαννίνων), εταίρους και εργαζομένους της Φ.Ε.

Στην ομιλία του ο Πατριάρχης αναφέρθηκε στους ιστορικούς δεσμούς που συνδέουν τη Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία με την Κωνσταντινούπολη. Πλήθος ευεργετών της Εταιρείας κατάγονταν από το Φανάρι ή σπούδασαν στην Πόλη, ενώ Αρσακειάδες δασκάλες στελέχωσαν τα ελληνικά σχολεία της Πόλης και της Μικράς Ασίας. Ο Πατριάρχης ευχαρίστησε καθώς σήμερα, η παράδοση αυτή συνεχίζεται με τη στήριξη της Φ.Ε. προς την ομογενειακή εκπαίδευση στην Ίμβρο, γενέτειρα του Πατριάρχη. Αναφέρθηκε επίσης στην αξία της παιδείας στην ψηφιακή εποχή και τόνισε την ανάγκη για «πνευματική νοημοσύνη» κατ’ αντιδιαστολή προς την τεχνητή νοημοσύνη.

Όπως είπε ο Οικουμενικός Πατριάρχης: «Είναι βέβαιο ότι θα ομιλούμε για την προ της Τεχνητής Νοημοσύνης εποχή και για την περίοδο μετά από αυτήν. Η κυριαρχία της στη ζωή του κόσμου, παρά τα θετικά που θα προσφέρει, δε θα εξελίσσεται ανεπηρέαστη από επικίνδυνες απολυτοποιήσεις. Εμείς σας προτρέπουμε επακριβώς να καλλιεργείτε μέσα στο νέο αυτό πολιτισμικό περιβάλλον και την πνευματική νοημοσύνη, η οποία αναφέρεται στις υψηλές αξίες της χριστιανικής μας παράδοσης, στη ρίζα των μεγάλων ανθρωπιστικών ιδεωδών.»

Ιδιαίτερη στιγμή της τελετής αποτέλεσε η συναυλία μαθητών της μαθητικής χορωδίας, που ερμήνευσαν μελοποιημένα ποιήματα των Γεωργίου Δροσίνη και Κ.Π. Καβάφη σε μουσική Μίκη Θεοδωράκη. Ξεχωριστό συμβολισμό είχε η αναφορά ότι τα ποιήματα προέρχονταν από τη νεανική ποιητική ανθολογία που είχε δημιουργήσει ο ίδιος ο Πατριάρχης ως μαθητής στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης.

Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος συνοδευόταν από τους Μητροπολίτες Λαοδικείας κ. Θεοδώρητο και Κώου κ. Ναθαναήλ, τον Μέγα Εκκλησιάρχη κ. Αέτιο, Διευθυντή του Ιδιαιτέρου Πατριαρχικού Γραφείου, τον Δευτερεύοντα των Πατριαρχικών Διακόνων κ. Βαρνάβα, τον Καθηγητή Κωνσταντίνο Δεληκωσταντή, Διευθυντή του Α’ Πατριαρχικού Γραφείου και τον Διευθυντή του Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου, Νικόλαο Παπαχρήστου.

Στην εκδήλωση, στην ιστορική έδρα των Αρσακείων στο Ψυχικό, παρέστησαν μεταξύ άλλων η τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας και απόφοιτη Αρσακείου κ. Κατερίνα Σακελλαροπούλου, η υπουργός Παιδείας κ. Σοφία Ζαχαράκη, ο Πρέσβης του Βατικανού, Αρχιεπίσκοπος Jan Romeo Pawłowski, ο εκπρόσωπος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος, Θεοφιλ. Επίσκοπος Ευρίπου, κ. Χρυσόστομος, οι Σεβ. Μητροπολίτες Μάνης, κ. Χρυσόστομος και Σιγκαπούρης, κ. Κωνσταντίνος, ο υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Λάζαρος Τσαβδαρίδης, ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ, Καθηγ. Γεράσιμος Σιάσος, ο Δήμαρχος Φιλοθέης-Ψυχικού κ. Χαράλαμπος Μπονάτσος, η Δήμαρχος Διονύσου κα Κατερίνα Μαϊχόσογλου, η Πρόξενος Ελλάδας στην Κων/πολη κα Αθανασία Ηλιάκη, η Εταίρος της Φ.Ε. και απόφοιτη Αρσακείου κα Μαρίνα Μαρτίνου, ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού κ. Αντώνιος Αυγερινός, Εκπρόσωποι του Συλλόγου Ιμβρίων και της Νεολαίας της Ίμβρου, ο Διευθυντής Εξετάσεων του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος κ. Νικόλαος Χριστοδούλου, ο κ. Μανώλης Κωστίδης, δημοσιογράφος, ανταποκριτής στην Κων/λη και πλήθος κόσμου.