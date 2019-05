Γκριν: «Ο Ολυμπιακός αλλάζει το ευρωπαϊκό μπάσκετ… ξανά» (pic)

Όλη η Ευρώπη παρακολουθεί τις εξελίξεις γύρω από το ελληνικό μπάσκετ και την απόφαση του Ολυμπιακού να μην κατέβει στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό για τον πρώτο γύρο των playoffs.

Ανάμεσα σε αυτούς που βλέπουν όσα διαδραματίζονται στην Basket League είναι και ένας παλιός γνώριμος, ο Μάικ Γκριν, ο οποίος αγωνίστηκε στο παρελθόν με τη φανέλα της ΑΕΚ.

Ο Αμερικανός γκαρντ που αγωνίζεται πλέον στο γαλλικό πρωτάθλημα και στην Στρασμπουρ σχολίασε την απόφαση των ερυθρόλευκων αλλά και όσα συμβαίνουν στο ελληνικό μπάσκετ, τονίζοντας ότι ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος να αλλάξει και πάλι τα δεδομένα στην Ευρώπη.

«Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται να αλλάξει ξανά το ευρωπαϊκό μπάσκετ», έγραψε στο twitter ο πρώην παίκτης της Ένωσης και νυν της Στρασμπούρ.

Olympiacos about to change European basketball, again.

— Mike Green (@MrMikeGreen10) May 20, 2019