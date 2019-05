Γιάννης Αντετοκούνμπο όπως λέμε… Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ (pic)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν μπόρεσε να εμφανιστεί όπως εκείνος θα ήθελε στον τρίτο αγώνα της σειράς των Μιλγουόκι Μπακς απέναντι στους Τορόντο Ράπτορς, για τους τελικούς της Ανατολικής περιφέρειας, με αποτέλεσμα τα «ελάφια» να ηττηθούν με σκορ 118-112 σε ένα συγκλονιστικό ματς με δύο παρατάσεις.

Ο «Greek Freak» βρέθηκε σε κακή μέρα και σε συνδυασμό με την καλή άμυνα που έπαιξαν πάνω του οι παίκτες της ομάδας του Καναδά, τον περιόρισαν σε αρκετά χαμηλά νούμερα (στο σκοράρισμα) για τα επίπεδα του.

Συγκεκριμένα σημείωσε 12 πόντους (η χειρότερη επίδοση του στα φετινά πλέι-οφ), κατέβασε 23 ριμπάουντ, μοίρασε 7 ασίστ και κάνοντας 4 μπλοκ στα περίπου 45 λεπτά συμμετοχής που είχε στο παρκέ του «Scotiabank Arena».

Η απόδοση αυτή του Γιάννη μπορεί να μην οδήγησε στη νίκη, όμως ήταν ιδιαίτερα σημαντική καθώς με τα 23 «σκουπίδια» που κατέβασε, ήταν τα περισσότερα από έναν παίκτη της ομάδας του Ουισκόνσιν, από το 1974 και τον τεράστιο Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ, σε σειρά πλέι-οφ.

Παράλληλα ισοφάρισε το ρεκόρ που διατηρούσε ο παίκτης των Ουάσινγκτον Μπούλετς, Έλβιν Χέις, από το 1979, με τα περισσότερα ριμπάουντ από έναν παίκτη φιλοξενούμενης ομάδας σε τελικούς Ανατολικής περιφέρειας.

