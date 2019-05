Το εξαιρετικό promo video του ΝΒΑ για την τρίτη μονομαχία Γιάννη-Λέοναρντ

Οι Ράπτορς φιλοξενούν στο Τορόντο τους Μπακς, τα ξημερώματα της της Δευτέρας (20/5, 02:00), για το τρίτο παιχνίδι της σειράς. Η ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο έχει κάνει… την μισή δουλειά, καθώς στα πρώτα δυο ματς στο Μιλγουόκι, πήρε ισάριθμες νίκες, με τον ίδιο να πραγματοποιεί εξαιρετικές εμφανίσεις.

Το NBA είναι ήδη έτοιμο για την τρίτη μονομαχία του Greek Freka με τον Λέοναρντ και ανάρτησε ένα ακόμα εντυπωσιακό promo video για την μάχη τους στην Scotiabank Arena.

Σε αυτό, ο ηγέτης των Τορόντο Ράπτορς, Καουάι Λέοναρντ, αλλά και ο προπονητής των Καναδών Νικ Νερς μιλούν με τα καλύτερα λόγια για τον Έλληνα φόργουορντ.

Δείτε το εξαιρετικό βίντεο:

‼️ GIANNIS x KAWHI ‼️

Eastern Conference Finals Game 3 tips TONIGHT on @NBAonTNT at 7pm/et in Toronto! #NBAPlayoffs pic.twitter.com/cPMlqnxPWT

— NBA (@NBA) May 19, 2019