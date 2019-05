Σε καμπ των Μινεσότα Τίμπεργουλβς ο Ουέμπερ

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν τις τελευταίες ώρες τα δημοσιεύματα από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ο Αμερικανός γκαρντ, ο οποίος αγωνίστηκε ένα μικρό διάστημα της φετινής σεζόν στον Ολυμπιακό, θα λάβει μέρος σε καμπ που θα διοργανώσουν οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς.

Ο 26χρονος άσος το επόμενο διάστημα θα δοκιμαστεί από ανθρώπους των Τίμπεργουλβς και αν καταφέρει να τους πείσει για τις ικανότητές του, θα έχει πολλές πιθανότητες να κερδίσει ένα συμβόλαιο στον μαγικό κόσμο του ΝΒΑ.

Ο Ουέμπερ τους δύο μήνες που παρέμεινε στο ρόστερ του Ολυμπιακού, αγωνίστηκε σε οκτώ παιχνίδια στην Ευρωλίγκα, όπου είχε μέσο όρο 11,6 πόντους (54,4% στο δίποντο και 46,2% στο τρίποντο), 4,6 ριμπάουντ και 2,6 ασίστ.

Δείτε το σχετικό… τιτίβισμα:

ICYMI | Briante Weber recorded his first TRIPLE-DOUBLE (26 PTS, 11 AST, 10 REB) of the season Friday night in Texas! 🔥 pic.twitter.com/VHkSW2BTMB

— Sioux Falls Skyforce (@SFSkyforce) February 2, 2019