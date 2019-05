Μπέιλ: «Ας μου δώσουν 17 εκατ. για να φύγω, ειδάλλως θα παίζω γκολφ!»

Ο Ζινεντίν Ζιντάν δεν υπολογίζει στον Γκάρεθ Μπέιλ για την επόμενη σεζόν και έτσι οι διοικούντες την Ρεάλ Μαδρίτης έχουν αναλάβει την… υποχρέωση να πουλήσουν τον Ουαλό άσο που δεν φέρεται διατεθειμένος να διευκολύνει την πώληση.

Όπως αναφέρει το Radioestadio, ο 29χρονος επιθετικός ξεκαθάρισε στους συμπαίκτες του ότι θα αποχωρήσει μόνο σε περίπτωση που η Βασίλισσα του δώσει τα χρήματα που ορίζει το συμβόλαιό του.

«Έχω ακόμα τρία χρόνια συμβόλαιο. Αν θέλουν να φύγω, να μου πληρώσουν 17 εκατομμύρια καθαρά για κάθε σεζόν του συμβολαίου μου. Κι αν όχι, τότε θα μείνω εδώ. Κι αν πρέπει να παίξω ακόμα και γκολφ, θα το κάνω!», φέρεται να δήλωσε.

Δείτε το σχετικό tweet:

🧨Cuenta Fernando Burgos una frase de BALE en el vestuario del @realmadrid

«Tengo 3 años de contrato. Si quieren que me vaya que me paguen 17 millones netos por temporada. Y si no aquí me quedo. Y si tengo que jugar al golf, juego» pic.twitter.com/p52RoyNu7C

— Radioestadio (@Radioestadio) May 19, 2019