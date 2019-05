Ο Ναδάλ την «εκδίκηση», ο Στέφανος το χειροκρότημα

Δεν είναι εύκολο να κερδίσει κάποιος τον Ράφαελ Ναδάλ στο χώμα. Πόσο μάλλον να τον κερδίσει για δεύτερη σερί φορά μέσα σε μία εβδομάδα. Αυτό το έμαθε από πρώτο χέρι ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος μπορεί στην Μαδρίτη να ανάγκασε τον «Βασιλιά του χώματος» να υποκλιθεί μπροστά του, αλλά στη Ρώμη αναγκάστηκε σε άτακτη φυγή!

Ο Ισπανός με αυτοκρατορικό στυλ απέδειξε περίτρανα για μια ακόμα φορά γιατί θεωρείται διαχρονικά ως ο κορυφαίος τενίστας στη χωμάτινη επιφάνεια και με μία άκρως επιβλητική εμφάνιση επικράτησε του Στέφανου με 2-0 σετ (6-3, 6-4).

Ο «Ματαντόρ» πήρε εκδίκηση για την ήττα που υπέστη από τον 20χρονο τενίστα πριν από λίγες ημέρες στην Μαδρίτη και μαζί την πρόκριση για τον τελικό του τουρνουά masters που διεξάγεται στη Ρώμη.

Ελληνας τενίστας δεν κατάφερε να βάλει δύσκολα στον Ράφα, ο οποίος προκρίθηκε για 11η φορά στην καριέρα του στον τελικό του Internazionali BNL d’ Italia. Ο Ισπανός τενίστας παρέμεινε αήττητος σε αγώνες ημιτελικών στη Ρώμη και αύριο θα διεκδικήσει τον 9ο τίτλο του στην «αιώνια» πόλη.

Ο 32χρονος τενίστας, πάντως, θα χρειαστεί να περιμένει μέχρι το βράδυ, προκειμένου να μάθει τον αντίπαλό του, ο οποίος θα προκύψει από τη μάχη του Νόβακ Τζόκοβιτς με τον Αργεντινό, Ντιέγκο Σβάρτσμαν.

Ο Στέφανος, παρά την ήττα από τον Ναδάλ, φεύγει από την Ρώμη έχοντας στις αποσκευές το Νο. 6 της παγκόσμιας κατάταξης, αλλά και την αμέριστη αγάπη και υποστήριξη των θεατών, που βρέθηκαν στο Foro Italico.

Ο κόσμος στάθηκε στο πλευρό του, φώναξε το όνομά του και του χάρισε απλόχερα το χειροκρότημά του. Αυτό είναι το μεγαλύτερο κέρδος για τον Τσιτσιπά, ο οποίος βρίσκεται με την βούλα πλέον στην ελίτ του παγκοσμίου τένις.

Η εικόνα του αγώνα:

Ηταν δεδομένο ότι ο Ράφαελ Ναδάλ μετά το… πατατράκ που υπέστη πριν από λίγες ημέρες στη Μαδρίτη, θα έμπαινε «σκυλιασμένα» στο σημερινό παιχνίδι. Ο Ισπανός γνώριζε επίσης ότι αν δώσει… δικαίωμα στον Στέφανο θα το πληρώσει ακριβά.

Και γι’ αυτό το λόγο φρόντισε να δείξει στον 20χρονο τενίστα από την αρχή τα… δόντια του. Με μπρέικ στο πρώτο σέρβις γκέιμ του Τσιτσιπά προηγήθηκε με 2-0 και λίγο αργότερα με 4-2. Ο Ράφα, παρά την μεγάλη μάχη που έδωσε ο Στέφανος, κράτησε το σερβίς του και με 6-3 έκανε το 1-0 στα σετ.

Το ίδιο… έργο παίχτηκε και στο δεύτερο σετ. Ο Ναδάλ έκανε από νωρίς μπρέικ, προηγήθηκε με 2-1 και έβαλε τις βάσεις για τη νίκη-πρόκριση. Όπως και στο πρώτο, δεν άφησε τον Στέφανο να αντιδράσει, κράτησε τα σερβίς του και με 6-4 έφτασε στο 2-0.

Δείτε βίντεο από την αναμέτρηση:

This one goes to 11… 💪@RafaelNadal remains a perfect 11-0 in Rome semi-finals with today’s win at #ibi19 pic.twitter.com/W6WtFp1JdM

— Tennis TV (@TennisTV) May 18, 2019