Έσπασε τα… κοντέρ ο Λάρκιν

Η μαγική εμφάνιση του Σέιν Λάρκιν στον πρώτο ημιτελικό της Ευρωλίγκας κόντρα στη Φενέρ (92-73 νίκη για την Εφές), συνοδεύτηκε από ένα σημαντικό ρεκόρ.

Στα 30:50 λεπτά στα οποία ο κοντόσωμος γκαρντ παρέμεινε στο παρκέ κατάφερε να πετύχει 30 πόντους (4/5 δίποντα, 5/9 τρίποντα, 7/8 βολές), ενώ ακόμη «κατέβασε» 7 ριμπάουντ, μοίρασε 7 ασίστ, έκανε 2 κλεψίματα και υπέπεσε σε μόλις 2 λάθη.

Οι αριθμοί αυτοί του έδωσαν τη δυνατότητα να «γράψει» επίδοση 43 στο σχετικό σύστημα Index!

Οπως σημειώνει και η Ευρωλίγκα με την ανάρτησή της παρακάτω αποτελεί ρεκόρ στην ιστορία της κορυφαία διασυλλογικης διοργάνωσης στα Final-4!

A Record-Breaking performance from @ShaneLarkin_3 last night!

His 43 performance index rating shattered the Final Four record!#F4GLORY pic.twitter.com/dgXNuwscgz

— EuroLeague (@EuroLeague) May 18, 2019