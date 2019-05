Επεσε μαχόμενη η Σάκκαρη

«Στοπ» στην εξαιρετική πορεία της Μαρίας Σάκκαρη έβαλε η Καρόλινα Πλίσκοβα. Η Ελληνίδα τενίστρια, παρότι ξεκίνησε καλά προηγήθηκε στο πρώτο σετ με 4-2 γκέιμς, δεν κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο της Τσέχας (Νο.7 στον κόσμο) και έχασε την ευκαιρία να προκριθεί στον μεγάλο τελικό του χωμάτινου τουρνουά που διεξάγεται στη Ρώμη.

Η 23χρονη τενίστρια πλήρωσε ακριβά τα πολλά αβίαστα λάθη (29) που έκανε κυρίως μετά τα μέσα του πρώτου σετ και μοιραία γνώρισε την ήττα με 2-0 σετ (6-4, 6-4). Παρά τον αποκλεισμό, πάντως, η πορεία της Μαρίας στην «αιώνια» πόλη κρίνεται απόλυτα επιτυχημένη και δημιουργεί πολύ μεγάλες προσδοκίες ενόψει του Ρολάντ Γκαρός.

Η Σάκκαρη, μάλιστα, με την παρουσία της στα ημιτελικά εξασφάλισε για πρώτη φορά στην καριέρα της την άνοδο στο Νο.28 της παγκόσμιας κατάταξης. Μια εξαιρετική εβδομάδα για την συμπατριώτισσά μας, που πέτυχε σπουδαίες νίκες απέναντι σε μεγάλα ονόματα.

Ας μην ξεχνάμε άλλωστε ότι η Μαρία ξεκίνησε την πορεία της από τα προκριματικά και μέχρι τα ημιτελικά κέρδισε παίκτριες όπως η Παβλιουτσένκοβα, Κβίτοβα και Μλαντένοβιτς.

Από την άλλη, η Καρολίνα Πλίσκοβα, πήρε ρεβάνς για την ήττα που είχε υποστεί το 2018 και θα παίξει στον μεγάλο τελικό με αντίπαλο την Γιοχάνα Κόντα. Η τενίστρια από την Μ. Βρετανία, το μεσημέρι επικράτησε με 2-1 σετ της Κίκι Μπέρτενς.

Η εικόνα του αγώνα:

Η Μαρία μπήκε δυνατά, αιφνιδίασε την Τσέχα και με μπρέικ προηγήθηκε με 4-2. Σε εκείνο το σημείο υπήρξε ολιγόλεπτη διακοπή λόγω βροχής, γεγονός που επηρέασε την Ελληνίδα τενίστρια. Η Πλίσκοβα άρχισε να βρίσκει ρυθμό και με δυνατά χτυπήματα ανάγκασε την Σάκκαρη σε πολλά και συνεχόμενα λάθη. Η υψηλόσωμη τενίστρια με τέσσερα σερί γκέιμς έφερε τα πάνω – κάτω και μετέτρεψε το 2-4 σε 6-4, κάνοντας το 1-0 στα σετ.

Στο δεύτερο σετ έγινε μια πραγματική μάχη. Οι δύο τενίστριες, παρότι αμφότερες είχαν ευκαιρίες για μπρέικ, κράτησαν τα σερβίς τους και το σετ οδηγήθηκε στο 5-4. Η Μαρία σηκώθηκε να σερβίρει για να παραμείνει στο ματς, αλλά η Καρολίνα εκμεταλλεύτηκε την πίεση που είχε η Σάκκαρη και με μπρέικ έκανε το 6-4 και το 2-0, μετά από 1:28’ αγώνα.

