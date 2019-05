NBA : Πώς σχολίασε ο Καντέρ το εμπάργκο του Ερντογάν

Ο Ενές Καντέρ και η ομάδα του, Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς αγωνίζονται στους Τελικούς της Δύσης κόντρα στους Γουόριορς. Όμως οι συμπατριώτες του Τούρκου σέντερ δεν έχουν δικαίωμα να παρακολουθήσουν τους αγώνες του μετά από εντολή του Ερντογάν που βρίσκεται σε σφοδρή κόντρα με τον «Γκιουλενιστή» Καντέρ.

Ο Τούρκος πολιτικός ηγέτης απαγόρευσε την αναδημοσίευση ειδήσεων και την προβολή αγώνων του ΝΒΑ στους οποίους συμμετέχει ο Καντέρ, ίσως το καλύτερο και πιο αναγνωρίσιμο μπασκετικό προϊόν της γειτονικής χώρας τα τελευταία χρόνια.

Ο Καντέρ που ουδέποτε δίστασε να πει τη γνώμη του δημόσια ακόμα και για θέματα που «καίνε», σχολίασε μέσω twitter την κατάσταση που επικρατεί στην Τουρκία σχετικά με την υπόθεσή του:

«Εύχομαι να μπορούσε ο κόσμος στην Τουρκία να δει τα παιχνίδια, βρισκόμαστε στους τελικούς της Δύσης. Θα έπρεπε να είναι περήφανοι διότι αντιπροσωπεύω τη χώρα στις ΗΠΑ».

«I wish Turkish people could watch my games, we’re in the Western Conference Finals, they should be proud because I’m representing Turkey in America.» @Enes_Kanter on people not being able to watch Blazers games in Turkey right now. #RipCity pic.twitter.com/GhMPnjuWIQ

— Orlando Sanchez (@orlandokgw) May 16, 2019