Με εκλεκτή συντροφιά βλέπει το Final 4 ο Μάικ Τζέιμς

Στην Βιτόρια για το Final 4 της Ευρωλίγκας βρίσκεται ο Μάικ Τζέιμς.

Ο πρώην άσος του Παναθηναϊκού και νυν της Αρμάνι Μιλάνο, παρακολουθεί από κοντά τη μεγάλη μάχη ανάμεσα στην Φενερμπαχτσέ και την Εφές, που θα κρίνει ποια από τις δύο ομάδες θα προκριθεί στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης.

Ο τηλεοπτικός φακός τον «έπιασε» στις κερκίδες της «Φερνάντο Μπουέσα Αρένα», έχοντας στο πλευρό του μια άκρως εντυπωσιακή παρουσία! Μια μελαχρινή καλλονή, η οποία παρακολουθεί μαζί με τον Αμερικανό γκαρντ τον τουρκικό εμφύλιο.

Η Ευρωλίγκα μάλιστα κοινοποίησε την παρουσία του Μάικ Τζέιμς στο γήπεδο της Μπασκόνια, ανεβάζοντας στα social media το βίντεο με τον Αμερικανό και την εντυπωσιακή καλλονή.

Δείτε το βίντεο

The EuroLeague Top Scorer is in the building!

👋 @TheNatural_05#F4GLORY pic.twitter.com/p1O3x0HhIe

— EuroLeague (@EuroLeague) May 17, 2019