Final 4 Euroleague : Απαγόρευση για τις ομπρέλες

Έντονη βροχόπτωση πλήττει τα τελευταία 24ωρα τη Βιτόρια, κάνοντας δύσκολη τη ζωή των διοργανωτών του Final-4, αλλά και των οπαδών των τεσσάρων ομάδων που βρίσκονται στην πόλη.

Όπως είναι φυσικό οι περισσότεροι κυκλοφορούν με μια ομπρέλα ανά χείρας προκειμένου να προστατευτούν, ωστόσο είναι πιθανό να τους στερήσει την είσοδό τους στη «Φερνάντο Μπουέσα Αρίνα»!

Για ποιον λόγο; Με ανάρτησή της η Ευρωλίγκα ξεκαθαρίζει ότι δεν θα επιτρέπεται η είσοδος σε όσους φέρουν μεγάλες ομπρέλες ή ομπρέλες με μεταλική «μύτη». Αντιθέτως επιτρέπονται οι πτυσσόμενες και αναδιπλούμενες ομπρέλες.

Προφανώς η διοργανώτρια Αρχή έβγαλε αυτή την οδηγία προκειμένου να μην υπάρξουν τραυματισμοί ή σε περίπτωση που υπάρξει ένταση ανάμεσα σε οπαδούς, οι ομπρέλες αυτές να μην χρησιμεύσουν ως… όπλα.

Long umbrellas or umbrellas with metal tips are prohibited inside the Fernando Buesa Arena.

Who will be making this walk later? 🙌#F4GLORY pic.twitter.com/l1ZtRjt14C

— EuroLeague (@EuroLeague) May 17, 2019