Θλιμμένη Εσμεράλδα, δακρυσμένος Κουασιμόδος – Σκίτσα που συγκλονίζουν

Η θλίψη που επικρατεί παγκοσμίως για την καταστροφή της Νοτρ Νταμ αποτυπώνεται στα εκατοντάδες σκίτσα που έχουν δημιουργήσει χρήστες των σόσιαλ μίντια απ’ άκρη σ’ άκρη της γης. Επιλέξαμε και σας παρουσιάζουμε μερικά από αυτά:

Το σκίτσο του δικού μας, Αρκά

Ο Κουασιμόδος θρηνεί…

Το ίδιο και η Μαριάν, το σύμβολο της Γαλλικής Δημοκρατίας

Η Εσμεράλδα, η ηρωίδα του Βίκτωρος Ουγκώ, προσεύχεται για τη σωτηράι της Νοτρ Νταμ

Ένα δάκρυ από τους σιωπηλούς, αιώνιους προστάτες της Παναγίας των Παρισίων, τα γκαργκόιλ

Notre Dame was in midst of a 20 years restoration before massive blaze.#illustration #conceptual #news #Paris #NotreDame #NotreDameFire #NotreDamedeParis #NotreDameCathedral #restoration pic.twitter.com/55ZfW1itKb

