Παναγία των Παρισίων : Παγκόσμια θλίψη για την ανυπολόγιστη καταστροφή

Τεράστια πυρκαγιά κατακαίει την εμβληματική Παναγία των Παρισίων καταστρέφοντας ένα μνημείο ορόσημο όχι μόνο για την πόλη, αλλά για ολόκληρο τον πλανήτη, καθώς περίπου 13 εκατομμύρια τουρίστες το επισκέπτονταν κάθε χρόνο.

Οι φλόγες, που ξεκίνησαν το απόγευμα, έφτασαν μέχρι τη στέγη του καθεδρικού ναού του 12ου αιώνα και περιτύλιξαν το βέλος του κωδωνοστασίου, το οποίο κατέρρευσε.

Μέσα σε λίγα λεπτά, ακολούθησε η κατάρρευση όλης της υπόλοιπης στέγης και του ρολογιού της πρόσοψης.

Ένα σύννεφο καπνού κάλυψε το κέντρο της πόλης και στάχτες έπεφταν σε μεγάλη έκταση. Πολλοί Παριζιάνοι παρακολουθούσαν αμίλητοι, άφωνοι, την τραγωδία.

«Ουσιαστικά, όλη η στέγη χάθηκε. Δεν βλέπω να έχει κάποια ελπίδα το κτίριο» σχολίασε ο αυτόπτης μάρτυρας, ο οποίος παρακολουθούσε από μπαλκόνι πέμπτου ορόφου, σε απόσταση δύο τετραγώνων από τη νότια πρόσοψη του καθεδρικού.

This how Spire of Notre Dame cathedral collapses due to fire #NotreDame pic.twitter.com/XOOOsMQx8m

— The Mnur Feruz (@Mnurferuz) April 15, 2019