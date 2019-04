Πέθανε η Λάρα, ο πρώτος σκύλος οδηγός τυφλών στην Ελλάδα

Ο σκύλος – σύμβολο των ανθρώπων με προβλήματα όρασης, η Λάρα, πέθανε το βράδυ της Τρίτης έχοντας συμπληρώσει 16 χρόνια ζωής.

Το μαύρο Λαμπαραντόρ Ριτρίβερ αποτέλεσε τον πρώτο σκύλο-οδηγό τυφλών στην Ελλάδα. Παράλληλα, η Λάρα οδήγησε στην ίδρυση της σχολής σκύλων – οδηγών τυφλών «Lara Guide Dog School».

Μέχρι τέλους, είχε στο πλευρό της την ιδιοκτήτριά της, Ιωάννα Μαρία Γκέρτσου αλλά και τον δεύτερο σκύλο – οδηγό τυφλών της οικογένειας, τη Μέη.

«Όταν πρωτοκράτησα τη λαβή που με συνέδεε με το σκύλο, σάστισα: ήξερα πως πηγαίνω προς μια κατεύθυνση, μα συνάμα, ένιωθα μια απρόσμενα οικεία δύναμη, να με κατευθύνει κάπου αλλού. Κόλλησα τα πόδια μου στο έδαφος – μόνο αυτό ήξερα να κάνω. Τότε, άκουσα τη φωνή του εκπαιδευτή που μου φώναζε: “Follow the Dog!!!” Κι αυτό έκανα: I, followed the Dog. Λάρα: 03/05/2003 – 26/03/19», έγραψε στο Facebook η ιδιοκτήτρια της Λάρας, κ. Γκέρτσου.

Από τη σχολή σκύλων – οδηγών τυφλών που πήρε το όνομα της Λάρας, δημοσιεύτηκε το εξής μήνυμα: «Το τέλος μιας εποχής, η αρχή μιας άλλης. Η Λάρα, ο πρώτος σκύλος – οδηγός τυφλών της Ελλάδας, πέρασε υπερήφανα τη γέφυρα του ουράνιου τόξου, στην ηλικία των 16 ετών! Περισσότερο απο ποτέ θα μείνουμε ενωμένοι για να υποστηρίξουμε το όραμά σου!!! Λαράκι θα μας λείπεις και θα σε θυμόμαστε πάντα!!!».

Η Λάρα ήταν σκύλος – οδηγός από τον Οκτώβριο του 2005 και ως το 2009. Είχε ζήσει και ταξιδέψει σε πολλά μέρη του κόσμου, ακολουθώντας πιστά το αφεντικό της. Είχε κάνει 16 ταξίδια με πλοίο, 68 αεροπορικές πτήσεις και αμέτρητα ταξίδια με τρένο, λεωφορείο, μετρό. Συμμετείχε σε δεκάδες σεμινάρια και επισκέφθηκε πολλές ελληνικές και ευρωπαϊκές πόλεις.