Boeing 737 Μax : Καθηλώθηκαν σε όλο τον κόσμο – Στο σκοτάδι τα αίτια

Οι πιέσεις στο εσωτερικό των ΗΠΑ προκειμένου να απαγορευθούν οι πτήσεις αεροσκαφών τύπου 737 Μax 8 και Max 9 της εταιρείας Boeing εντάθηκαν χθες, καθώς η μία μετά την άλλη, οι υπηρεσίες αεροπλοΐας ανά την υφήλιο καθήλωναν τα εν λόγω αεροσκάφη στο έδαφος.

Ο αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε χθες ότι οι ΗΠΑ θα διατάξουν να καθηλωθούν όλα τα αεροσκάφη Boeing Co 737 MAX 8 και MAX 9. «Θα εκδώσουμε διάταγμα με επείγοντα χαρακτήρα για την καθήλωση όλων των αεροσκαφών 737 MAX 8 και 737 MAX 9 και την απαγόρευση των πτήσεων με αυτούς τους τύπους αεροσκαφών» τόνισε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.

Ακολούθησαν οι ανακοινώσεις της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA), στις οποίες ανέφερε πως έδωσε εντολή να καθηλωθούν στο έδαφος προσωρινά τα Boeing 737 Max που πετούν στις ΗΠΑ λόγω των νέων δορυφορικών δεδομένων που συλλέχθηκαν και αναλύθηκαν, τα οποία αφορούν το αεροπλάνο των Αιθιοπικών Αερογραμμών που συνετρίβη.

Η απαγόρευση της πτήσης «θα διατηρηθεί για όσο χρόνο χρειαστούν πιο εκτενείς έρευνες, συμπεριλαμβανομένης της εξέτασης των πληροφοριών που περιέχουν» τα δύο μαύρα κουτιά του αεροσκάφους.

Οι ΗΠΑ αναμένουν ότι θα χρειαστεί να περάσουν μήνες πριν διορθωθεί πλήρως το πρόβλημα στο λογισμικό, προειδοποίησε η αμερικανική υπηρεσία, σύμφωνα με το ΑΠΕ, διευκρινίζοντας ότι δεν ξέρει για πόσο χρόνο το αεροσκάφος αυτό θα παραμείνει καθηλωμένο στο αμερικανικό έδαφος.

Την ίδια ώρα, η Boeing ανακοίνωνε ότι έχει «πλήρη εμπιστοσύνη» στην αξιοπιστία και στην ασφάλεια του 737 Max αλλά ότι στηρίζει την απόφαση των ΗΠΑ να καθηλώσουν στο έδαφος τα συγκεκριμένα αεροσκάφη μετά το δυστύχημα με αεροσκάφος αυτού του τύπου των Αιθιοπικών Αερογραμμών.

«Υποστηρίζουμε την προδραστική αυτή απόφαση που ελήφθη προληπτικά. Η ασφάλεια είναι μια σημαντική αξία για την Μπόινγκ από τότε που κατασκευάζει τα αεροσκάφη της» δήλωσε ο Ντένις Μουίλενμπεργκ, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του αεροναυπηγικής εταιρίας, εμμένοντας στο γεγονός ότι η σύσταση για την ακινητοποίηση προσωρινά του στόλου των αεροσκαφών αυτών έγινε με πρωτοβουλία της Boeing προκειμένου να υπάρξει καθησυχασμός του κοινού.

Τα αεροσκάφη 737 πετούν εδώ και δεκαετίες, αλλά ο νέος τύπος Μax 8 μετρά λιγότερα από δύο χρόνια στους αιθέρες. Το γεγονός ότι δύο καινούρια αεροσκάφη τέτοιου τύπου συνετρίβησαν με παρόμοιο τρόπο (λίγο μετά την απογείωση, με τους πιλότους να αναφέρουν προβλήματα στο σύστημα διακυβέρνησης) σε δύο διαφορετικά σημεία του κόσμου εντός έξι μηνών σήμανε συναγερμό στις υπηρεσίες πολιτικής αεροπορίας.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA) μάλιστα, απαγόρευσε όχι μόνο την προσγείωση και απογείωση αεροσκαφών 737 Max 8 και Max 9 από τα ευρωπαϊκά αεροδρόμια, αλλά και την είσοδο αεροσκαφών τέτοιου τύπου στον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο.

Προς το παρόν, οι έρευνες για την πολύνεκρη τραγωδία παραμένουν άκαρπες. Κανείς δεν γνωρίζει ποια ήταν η αιτία που προκάλεσε τη δεύτερη συντριβή ενός Boeing 737 Max 8, αν και οι υποψίες στρέφονται σε σύστημα ασφαλείας που είχε εγκατασταθεί στα συγκεκριμένα αεροσκάφη.

Το αεροπλάνο συνετρίβη λίγα λεπτά αφού απογειώθηκε από το αεροδρόμιο της Αντίς Αμπέμπα με προορισμό το Ναϊρόμπι. Ο πιλότος του αεροσκάφους της Ethiopian Airlines, όπως έγινε γνωστό από την πρώτη στιγμή, είχε αναφέρει προβλήματα στο σύστημα ελέγχου πτήσης και ήθελε να επιστρέψει στο αεροδρόμιο. Αυτό επιβεβαίωσε στη Wall Street Journal και ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας.

Στις ηχογραφημένες συνομιλίες του με τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, ο κυβερνήτης του αεροσκάφους δεν ανέφερε κάποιον εξωγενή παράγοντα που πιθανόν να επηρέασε το αεροπλάνο ή την πτήση, όπως για παράδειγμα την »εισβολή» πουλιών στους κινητήρες, δήλωσε ο Τεουόλντε Γκεμπρεμαριάμ, σύμφωνα με Wall Street Journal.

Ο εκπρόσωπος της εταιρίας, μιλώντας στο Reuters, επιβεβαίωσε ότι ο πιλότος είχε πρόβλημα με το σύστημα ελέγχου πτήσης και είχε ζητήσει να επιστρέψει στην Αντίς Αμπέμπα. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο κυβερνήτης του μοιραίου αεροσκάφος είχε εκπαιδευτεί σε Boeing 737 Max 8 μετά το δυστύχημα της Lion Air τον περασμένο Οκτώβριο με ένα αεροσκάφος ίδιου τύπου, το οποίο είχε συντριβεί στην Θάλασσα της Ιάβας σκοτώνοντας 189 ανθρώπους.

Πλέον, όλοι περιμένουν τι θα «δείξουν» τα «μαύρα» κουτιά του αεροσκάφους, τα οποία εντοπίστηκαν μια μέρα μετά την τραγωδία. Όπως είπε στο Reuters ο Ασράτ Μπέγκασο, εκπρόσωπος της Ethiopian Airlines, οι δυο καταγραφείς της πτήσης θα σταλούν προς εξέταση στην Ευρώπη, και συγκεκριμένα στη Γαλλία, μετά τη δήλωση του ομοσπονδιακού Γραφείου Έρευνας Αεροπορικών Δυστυχημάτων της Γερμανίας (BFU) ότι δεν έχει τα τεχνικά μέσα για την ανάλυση των δεδομένων.

Το γερμανικό ομοσπονδιακό Γραφείο Έρευνας Αεροπορικών Δυστυχημάτων (BFU) δεν έχει τα τεχνικά μέσα για να εξετάσει τα μαύρα κουτιά του Boeing 737 MAX 8 των Αιθιοπικών Αερογραμμών που συνετρίβη την Κυριακή, ανακοίνωσε εκπρόσωπός του.

«Δεν θα αναλύσουμε τα μαύρα κουτιά, γιατί δεν είμαστε σε θέση να το κάνουμε. Τα κουτιά αυτά έχουν ένα νέο λογισμικό το οποίο δεν μπορούμε να διαβάσουμε» δήλωσε χαρακτηριστικά. To Boeing 737 MAX «είναι ένας νέος τύπος αεροσκάφους με ένα νέο μαύρο κουτί, με νέο λογισμικό. Δεν μπορούμε να το κάνουμε», δήλωσε ο Γκέρμουτ Φράιταγκ, εκπρόσωπος του BFU.

