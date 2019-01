Συμφωνία Πρεσπών:Φρούριο η Αθήνα ενόψει της ψηφοφορίας – Στους δρόμους 1.500 αστυνομικοί

A Greek national flag flutters atop the parliament building in Athens April 7, 2015. The International Monetary Fund assured Greece it is willing to be "flexible" with the reforms Athens has proposed to its creditors before much-needed bailout funds are disbursed, the Greek finance ministry said on Tuesday. REUTERS/Alkis Konstantinidis

Σε κλοιό ασφαλείας βρίσκονται από χθες το βράδυ το Προεδρικό Μέγαρο, το Μέγαρο Μαξίμου, του υπουργείο Εξωτερικών αλλλά και η Βουλή ενόψει της ολοκλήρωσης της συζήτησης και της ψήφισης της Συμφωνίας των Πρεσπών από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Σήμερα το πρωί, στην ευρύτερη περιοχή της πλατείας Συντάγματος θα αναπτυχθούν τέσσερις φραγμοί με αστυνομικές κλούβες –στα λουλουδάδικα, την Ηρώδου Αττικού, την περιοχή του Ζαππείου και την Βασιλίσσης Όλγας. Τα αστυνομικά αυτά μέτρα στοχεύουν στην απρόσκοπτη είσοδο και έξοδο των βουλευτών από το Κοινοβούλιο αλλά και την αποτροπή όσων θα ήθελα να εισέλθουν σε αυτό χωρίς να έχουν δικαιοδοσία ή άδεια. Σύμφωνα με τους σχεδιασμούς της αστυνομίας μπροστά στην είσοδο της Βουλής από την πλευρά της Βασιλίσσης Σοφίας θα υπάρξει μια «νεκρή ζώνη» που δεν θα αποτρέπει τους συγκεντρωμένους από το να προσεγγίσουν το κτήριο του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Σύμφωνα με τους μέχρι σήμερα σχεδιασμούς στους δρόμους του κέντρου θα βρίσκονται σήμερα περί τους 1.500 αστυνομικούς προκειμένου να διασφαλιστεί η ολοκλήρωση της συζήτησης αλλά και η διαδικασία ψήφισης της Συμφωνίας των Πρεσπών δίχως παρατράγουδα και εντάσεις από διαδηλωτές που αντιτίθενται στην κύρωση και εφαρμογή της. Επιπλέον διπλές αστυνομικές διμοιρίες θα αναπτυχθούν στα σκαλοπάτια δεξιά και αριστερά του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη ενώ ομάδα της ΔΙ.ΑΣ. θα περιπολεί και μέσα στον Εθνικό Κήπο. Αστυνομικοί θα περιπολούν και στην ευρύτερη περιοχή των Εξαρχείων ώστε να αποφευχθούν τυχόν συγκρούσεις μεταξύ αντιεξουσιαστών και ακροδεξιώ. Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί Λόγω των συγκεντρώσεων που θα πραγματοποιηθούν τις απογευματινές ώρες της Πέμπτης, στην Πλατεία Συντάγματος και στην περιοχή των Αμπελοκήπων, ενόψει της ψήφισης της Συμφωνίας των Πρεσπών θα ισχύσουν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Όπως έγινε γνωστό από ανακοίνωση της Αστυνομίας, οι ρυθμίσεις αφορούν στην ευρύτερη περιοχή του Κέντρου της Αθήνας (Πλ. Συντάγματος, Σταδίου, Πανεπιστημίου κ.λπ.) καθώς και στον άξονα της Λ. Βασ. Σοφίας (Πρεσβεία Η.Π.Α, κόμβος Λ. Αλεξάνδρας-Κηφισίας). Οι εν λόγω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε εφαρμογή σταδιακά και ανάλογα με τις επικρατούσες κυκλοφοριακές συνθήκες. Η Αστυνομία παρακαλεί τους οδηγούς για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση και στάθμευση των οχημάτων τους στο οδικό δίκτυο περιμετρικά της ζώνης αυτής και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των τροχονόμων.