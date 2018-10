Ο μισογυνισμός του Τραμπ φοβίζει τους Ρεπουμπλικανούς

U.S. President Donald Trump looks up as he holds a Cabinet meeting at the White House in Washington, U.S., October 17, 2018. REUTERS/Kevin Lamarque (File: 2018-10-17T171649Z_1816579541_RC1EB941AE50_RTRMADP_3_USA-TRUMP.JPG )

Ο πρόεδρος Τραμπ αποκάλεσε «αλογομούρα» την πορνοστάρ Στέφανι Κλίφορντ σε τουίτ που έγραψε την Τρίτη, καλωσορίζοντας την απόφαση ομοσπονδιακού δικαστή να απορρίψει τη μήνυση για δυσφήμηση που είχε καταθέσει εναντίον του η Κλίφορντ. Η πορνοστάρ, με το καλλιτεχνικό όνομα Στόρμι Ντάνιελς, που είχε πληρωθεί 130.000 δολάρια από δικηγόρο του Τραμπ για να κρατήσει μυστικό το γεγονός ότι είχε κάνει σεξ με τον μετέπειτα πρόεδρο, απάντησε στο τουίτ του χρησιμοποιώντας το εύγλωττο παρατσούκλι «Μικροσκοπικός» για τον Τραμπ. Εν τω μεταξύ οι Ρεπουμπλικανοί, που προσπαθούν απεγνωσμένα να προσελκύσουν γυναίκες ψηφοφόρους στις εκλογές της 6ης Νοεμβρίου για το Κογκρέσο, εξέφρασαν δυσφορία για το ότι ο Τραμπ δεν μπορεί να κρατηθεί και να μη μειώνει τις γυναίκες ούτε εν όψει των εκλογών. Με αφορμή τον υποτιμητικό χαρακτηρισμό «αλογομούρα» που χρησιμοποίησε ο αμερικανός πρόεδρος για να χλευάσει την εμφάνιση της Κλίφορντ, οι «New York Times» κατάρτισαν μια μακρά λίστα με τις χονδροειδείς εκφράσεις που έχει χρησιμοποιήσει ο Τραμπ για να προσβάλει τις γυναίκες μέσω της εμφάνισής τους. Εχει αποκαλέσει δημοσίως γυναίκες «χοντρές» και «ασχημομούρες», έχει χλευάσει υποψήφιες πολιτικούς ότι δεν θα τις ψηφίσει κανείς λόγω της εμφάνισής τους και έχει χαρακτηρίσει γυναίκα «σκύλα με μούρη γουρουνιού». Προτού εκλεγεί, ο Τραμπ είχε πει το περίφημο ότι «πιάνει τις γυναίκες από το μ…ί» αλλά και ως πρόεδρος συνεχίζει τα εφηβικού τύπου μισογυνιστικά σχόλια. Αυτού του είδους η ρητορική έχει απωθήσει τις γυναίκες με πανεπιστημιακή μόρφωση που ψήφισαν Τραμπ το 2016 και ανησυχεί τους Ρεπουμπλικανούς υποψηφίους στις εκλογές της 6ης Νοεμβρίου. Ασχημομούρες Συχνά ο πρόεδρος σχολιάζει το πρόσωπο μιας γυναίκας. Στην κούρσα για το χρίσμα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος είχε κοροϊδέψει τη συνυποψήφιά του Κάρλι Φιορίνα, πρώην πρόεδρο της Hewlett-Packard, λέγοντας στην τηλεόραση: «Μπορείτε να φανταστείτε ότι αυτή θα είναι η μούρη του επόμενου προέδρου; Εντάξει, είναι γυναίκα και δεν πρέπει να λέω τέτοια, αλλά πραγματικά, σοβαρολογούμε;». Στη διαμάχη του με την τηλεοπτική σταρ Ρόζι Ο’ Ντόνελ ο Τραμπ την έχει κατηγορήσει ότι έχει «χοντρό, άσχημο πρόσωπο». Το 2016 ανέβασε στο Twitter μια μη κολακευτική φωτογραφία της Χάιντι Κρουζ, συζύγου του Τεντ Κρουζ, επίσης υποψήφιου για το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών, σχολιάζοντας: «Η εικόνα αξίζει όσο χίλιες λέξεις». Παρομοιώσεις με ζώα Ο πρόεδρος συχνά εμπνέεται από το ζωικό βασίλειο για να εκφράσει τον μισογυνισμό του. Οταν η πρώην βοηθός του Ομαρόσα Μάριγκολτ Νιούμαν δημοσίευσε το βιβλίο της «Unhinged» για τον Τραμπ, αυτός απάντησε αποκαλώντας τη «σκύλα» και «τρελή». Τη δημοσιογράφο Γκέιλ Κόλινς την αποκάλεσε «σκύλα με μούρη γουρουνιού». Γυναικείες σωματικές λειτουργίες Για το διάλειμμα για τουαλέτα της Χίλαρι Κλίντον σε ένα ντιμπέιτ για το χρίσμα των Δημοκρατικών, ο Τραμπ είπε σε προεκλογική του συγκέντρωση τον Δεκέμβριο του 2015, εν μέσω χειροκροτημάτων από το κοινό του: «Ξέρω πού πήγε – είναι σιχαμένο. Δεν θέλω να μιλήσω γι’ αυτό. Είναι υπερβολικά σιχαμένο. Μην το λέτε, είναι σιχαμένο». Τον Αύγουστο του 2015 απέδωσε το γεγονός ότι η Μέγκιν Κέλι, δημοσιογράφος του «Fox News» που διηύθυνε ντιμπέιτ ανάμεσα σε υποψηφίους για το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών, ήταν σκληρή απέναντί του στο ότι είχε περίοδο. Την επομένη εκείνου του ντιμπέιτ δήλωσε: «Μπορούσες να δεις το αίμα της να βγαίνει από τα μάτια, το αίμα να της τρέχει από παντού». Ως ένοικος του Λευκού Οίκου το 2017 κορόιδεψε τη δημοσιογράφο του MSNBC Μίκα Μπρεζίνσκι ότι έχει «χαμηλό I.Q.» και ότι «μάτωνε άσχημα από το λίφτινγκ προσώπου» που είχε κάνει. Μανία με το πάχος Η χειρότερη εμμονή του Τραμπ είναι το βάρος των γυναικών, όπως φαίνεται από το πλήθος των σχολίων του για το θέμα. Μόλις μια γυναίκα τον επικρίνει, η απάντησή του είναι να επιτεθεί στην εμφάνισή της, ιδίως στο πάχος της, νομίζοντας ότι έτσι μειώνει τις ικανότητές της, την εξυπνάδα της ή την αποτελεσματικότητά της. Οταν η Τζέσικα Λιντς τον κατηγόρησε το 2016 ότι της είχε βάλει χέρι σε ένα αεροπλάνο στη δεκαετία του ’80, ο Τραμπ δήλωσε: «Πιστέψτε με, δεν θα ήταν η πρώτη μου επιλογή». Οταν η Νατάσα Στόινοφ, πρώην δημοσιογράφος του περιοδικού «People», αποκάλυψε ότι ο Τραμπ της την είχε πέσει στη διάρκεια συνέντευξης, αυτός απάντησε: «Δείτε τη σελίδα της στο Facebook και θα καταλάβετε». Για την Αριάννα Χάφινγκτον, ιδρύτρια της HuffPost, έχει δηλώσει, σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις, το 2014 και το 2015 σε τουίτ: «Είναι άσχημη εξωτερικά και εσωτερικά». Εχει υπονοήσει ότι είναι χοντρή ακόμη και η Χάιντι Κλουμ, σούπερ μόντελ από τη Γερμανία, λέγοντας: «Δυστυχώς, δεν χωράει πλέον σε ρούχα νούμερο 10». Το 2012 χαρακτήρισε την ηθοποιό Μπέτι Μίντλερ «εξαιρετικά άσχημη γυναίκα» ενώ παρακολουθώντας την απονομή των βραβείων Οσκαρ το 2014 έγραψε στο Twitter για την ηθοποιό Κιμ Νόβακ ότι «πρέπει να κάνει μήνυση στον πλαστικό της».