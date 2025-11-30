Αντιμέτωποι με μια σειρά φορολογικών και άλλων υποχρεώσεων που πρέπει να εκπληρωθούν έως το τέλος του έτους βρίσκονται εκατομμύρια πολίτες αλλά και επιχειρήσεις, ενώ την ίδια στιγμή ενοικιαστές και συνταξιούχοι είδαν μέσα στην εβδομάδα να κατατίθενται στον τραπεζικό λογαριασμό τους τα δύο πολυδιαφημισμένα επιδόματα.

Μόνο για το τελευταίο δίμηνο του έτους, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους εκτιμά ότι θα εισπράξει φορολογικά έσοδα περίπου 12 δισ. ευρώ (5,7 δισ. ευρώ τον Νοέμβριο και 6,4 δισ. ευρώ τον Δεκέμβριο), ενώ την ίδια στιγμή το κράτος αναμένεται να πληρώσει αυξημένες συντάξεις κατά 2,35% με υπολογισμένη παρακράτηση φόρου βάσει της νέας φορολογικής κλίμακας και μειωμένη προσωπική διαφορά κατά 50%.

Σε καμία περίπτωση, όμως, το κράτος δεν θα δώσει περισσότερα από εκείνα που θα εισπράξει. Το αντίθετο θα συμβεί.

Τα επιδόματα

Αυτή την εβδομάδα πληρώθηκαν μία σειρά από θεσμοθετημένα επιδόματα τόσο για ενοικιαστές κύριας ή φοιτητικής κατοικίας όσο και για συνταξιούχους, βάσει εισοδηματικών ή περιουσιακών κριτηρίων, με το μεν πρώτο να στοχεύει στη στήριξη φοιτητών, νέων ζευγαριών και οικογενειών με παιδιά που δαπανούν πολλά χρήματα για ενοίκιο που ολοένα και αυξάνεται τα τελευταία χρόνια, το δε επίδομα των συνταξιούχων καλύπτει ένα μικρό μέρος των απωλειών που έχουν υποστεί από την κατάργηση της 13ης και της 14ης σύνταξης, αλλά και από την παρατεταμένη ακρίβεια.

Πάντως, τους τελευταίους μήνες κάθε έτους οι φορολογούμενοι καλούνται να ανταποκριθούν στις ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών για να μη μεταφερθούν τα ποσά στο επόμενο έτος, ενώ «τρέχουν» να εξυπηρετήσουν τις δόσεις για τον φόρο εισοδήματος και τον ΕΝΦΙΑ, αλλά και τον ΦΠΑ στην περίπτωση επαγγελματιών ή επιχειρήσεων με διπλογραφικά βιβλία.

Μάλιστα, όπως λένε αρμοδίως, ακόμη και αν αυτές οι δόσεις καταστούν ληξιπρόθεσμες, κάποια στιγμή οι πολίτες σπεύδουν να τις αποπληρώσουν σχεδόν στο σύνολό τους. Αλλωστε, δεν είναι τυχαίο που εισπράξεις από ΕΝΦΙΑ σε βάθος διετίας καλύπτουν ακόμη και το 95%-98% του συνολικού φόρου, που ανέρχεται σε ετήσια βάση σε περίπου 2,4 δισ. ευρώ.

Επίσης, οι φορολογούμενοι που δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν στην εξόφληση των υποχρεώσεών τους προς την Εφορία (φόρο εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ κ.τ.λ.) μπορούν να τις εντάξουν σε ρύθμιση 24 δόσεων με επιτόκιο 4,34% για οφειλές που ρυθμίζονται σε 12 μηνιαίες δόσεις και 5,84% για οφειλές που ρυθμίζονται σε περισσότερες από 12 δόσεις.

Τι δίνει

Το κράτος από την περασμένη Δευτέρα ξεκίνησε να καταβάλλει δύο σημαντικά επιδόματα. Το πρώτο επίδομα αφορά την επιστροφή ενοικίου για κύρια ή φοιτητική κατοικία. Το ύψος του ποσού που δόθηκε είναι έως 800 ευρώ συν 50 για κάθε προστατευόμενο τέκνο, με βασική προϋπόθεση να έχει συμπληρωθεί στη φορολογική δήλωση ο αριθμός μισθωτηρίου ή να φαίνεται ο αριθμός παροχής ρεύματος ώστε να μπορεί να γίνει η σχετική διασταύρωση.

Το ποσό που δόθηκε τόσο για το μίσθωμα κύριας κατοικίας όσο και φοιτητικής προέκυψε αυτόματα χωρίς να χρειάζονταν οι δικαιούχοι να υποβάλουν κάποια αίτηση, ενώ θα δίνεται κάθε χρόνο τέτοια εποχή, όπως αναφέρεται στην ψηφισμένη διάταξη.

Μοναδική προϋπόθεση για να λάβει κάποιος το συγκεκριμένο επίδομα είναι να πληροί τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια που ισχύουν και για το 2026 και τα επόμενα έτη και είναι τα εξής: Το ετήσιο φορολογητέο πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα στην περίπτωση των άγαμων να μην ξεπερνάει τις 20.000 ευρώ, για τους έγγαμους χωρίς παιδιά τις 28.000 ευρώ και για ζευγάρι ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα παιδί τις 32.000 ευρώ, για 2 παιδιά τις 36.000 ευρώ και για κάθε επιπλέον ανήλικο συν 4.000 ευρώ.

Στην περίπτωση της αξίας της ακίνητης περιουσίας για τους άγαμους το όριο ανέρχεται στις 120.000 ευρώ, για τους έγγαμους χωρίς παιδιά στις 140.000 ευρώ, για τους έγγαμους με 1 παιδί στις 160.000 ευρώ και για κάθε επιπλέον προστατευόμενο τέκνο προστίθενται 20.000 ευρώ.

Στους συνταξιούχους

Το άλλο επίδομα που δόθηκε την περασμένη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου αφορά τους συνταξιούχους και ανέρχεται σε 250 ευρώ.

Ωστόσο υπάρχουν πολλά παράπονα συνταξιούχων ότι ενώ περίμεναν να λάβουν το επίδομα, τελικά έμειναν εκτός. Μάλιστα, το υπουργείο Εργασίας έδωσε στη δημοσιότητα και μία ιντερνετική εφαρμογή (www.efka.gov.gr/elegxosdikaiomatos.php) όπου μπορεί κάποιος συνταξιούχος που δεν έχει λάβει το επίδομα των 250 ευρώ πληκτρολογώντας τους κωδικούς TaxisNet και στη συνέχεια τον ΑΜΚΑ του να πληροφορηθεί επίσημα τον λόγο απόρριψης.

Η πιο συνηθισμένη απάντηση για εκείνους που δεν το δικαιούνται είναι ότι ξεπερνούν τα εισοδηματικά κριτήρια που ανέρχονται σε ετήσιο εισόδημα έως 14.000 ευρώ για τους άγαμους και 26.000 ευρώ για τους έγγαμους, ανεξάρτητα αν έχουν ή όχι προστατευόμενα τέκνα.

Αλλος λόγος που αποκλείστηκαν από το επίδομα είναι ότι δεν ήταν 65 ετών και άνω στις 31 Δεκεμβρίου 2024. Τέλος, κάποιοι έμειναν εκτός λόγω της συνολικής αξίας της ακίνητης περιουσίας τους, με το όριο να ανέρχεται σε 200.000 ευρώ για τους άγαμους και 300.000 για τους έγγαμους.

Αξίζει να τονιστεί ότι ανεξαρτήτως ηλικιακού ορίου εισέπραξαν το επίδομα των 250 ευρώ όσοι λαμβάνουν αναπηρικές συντάξεις, επίδομα αναπηρίας από τον ΟΠΕΚΑ ή επίδομα ανασφάλιστων υπερηλίκων.

Επίδομα θέρμανσης

Από την άλλη, την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου αναμένεται να πραγματοποιηθεί σε περίπου 1.300.000 δικαιούχους η 1η πληρωμή του επιδόματος θέρμανσης όπου θα πρέπει απαραιτήτως να έχει υποβληθεί η ανάλογη αίτηση έως τις 5 Δεκεμβρίου 2025 στο www.aade.gr (myΘέρμανση). Η 1η πληρωμή, σε περίπτωση που κάποιος δεν έχει βάλει το σύνολο της ποσότητας που δικαιούται, μπορεί να καλύψει το 60% ως προκαταβολή.

Αντίστοιχα όσοι έχουν ήδη προμηθευτεί τη συνολική ποσότητα σε πετρέλαιο θέρμανσης μπορεί και να λάβουν το επίδομα στο σύνολό του. Η 2η πληρωμή έχει προγραμματιστεί για τα τέλη Μαΐου του 2026 ενώ θα υπάρξει μία τελευταία πληρωμή στις 31 Ιουλίου για όσους χρησιμοποιούν φυσικό αέριο ή τηλεθέρμανση.

Σημειώνεται ότι και στην περίπτωση του επιδόματος θέρμανσης υπάρχουν κριτήρια εισοδήματος και περιουσίας. Ειδικότερα για τους άγαμους ισχύει ετήσιο εισοδηματικό όριο 16.000 ευρώ και περιουσίας 200.000 ευρώ και για τους έγγαμους 24.000 ευρώ συν 5.000 για κάθε παιδί για το εισόδημα και 260.000 ευρώ συν 40.000 για κάθε παιδί για την ακίνητη περιουσία τους.

Τι παίρνει

Την ίδια στιγμή, εκατομμύρια πολίτες αλλά και επιχειρήσεις έως το τέλος του έτους έχουν να εκπληρώσουν μια σειρά από φορολογικές υποχρεώσεις έναντι του κράτους, διαφορετικά θα επιβληθούν πρόστιμα και προσαυξήσεις.

Ειδικότερα, την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025 ήταν τελευταία ημέρα για την καταβολή της 5ης δόσης του φόρου εισοδήματος Φυσικών & Νομικών Προσώπων καθώς και η 9η δόση ΕΝΦΙΑ, ενώ έως την Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025 θα πρέπει να έχει πληρωθεί ή 6η δόση Φόρου εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων, η 10η δόση ΕΝΦΙΑ καθώς και τα τέλη κυκλοφορίας του 2026.

Τα τέλη κυκλοφορίας

Τα τέλη κυκλοφορίας που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.aade.gr (myCar) όσοι δεν προλάβουν την καταληκτική ημερομηνία της 31ης Δεκεμβρίου τότε μπορούν να τα πληρώσουν εντός Ιανουαρίου ή Φεβρουαρίου 2026 με προσαύξηση 25% ή 50% αντίστοιχα. Πληρωμή τελών κυκλοφορίας από τον Μάρτιο του 2026 και μετά σημαίνει αυτόματα διπλασιασμός του ποσού.

Σημειώνεται ότι τα τέλη κυκλοφορίας ανέρχονται ακριβώς στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, ενώ παράταση με το νέο καθεστώς των προστίμων που ισχύουν πλέον δεν δίνεται.