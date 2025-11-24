Μπαράζ πληρωμών και ενισχύσεων πραγματοποιείται την εβδομάδα που διανύουμε με χιλιάδες δικαιούχους να περιμένουν να δουν στους λογαριασμούς τους τόσο το επίδομα των 250 ευρώ όσο και την επιστροφή ενοικίου.

Η αρχή έγινε σήμερα Δευτέρα (24/11) με την καταβολή των 250 ευρώ προς τους συνταξιούχους. Οι συνταξιούχοι μπορούν να ενημερωθούν προσωποποιημένα σχετικά με το εάν πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας που λειτουργεί στον διαδικτυακό ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ, στη διαδρομή: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες → Συνταξιούχοι → Έλεγχος δικαιώματος ετήσιας οικονομικής ενίσχυσης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (άρθρου 72 του Ν. 5217/2025)

Σύνδεσμος πρόσβασης στην υπηρεσία: https://www.efka.gov.gr/elegxosdikaiomatos.php

Για την πρόσβαση στην υπηρεσία απαιτείται είσοδος με προσωπικούς κωδικούς Taxisnet, διασφαλίζοντας την ταυτοποίηση και την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Νέα πληρωμή την Πέμπτη

Μετά τους συνταξιούχους σειρά θα πάρουν 250.000 Άτομα με Αναπηρία και 35.000 ανασφάλιστοι υπερήλικες οι οποίοι θα λάβουν έκτακτη οικονομική ενίσχυση 250 ευρώ μέσω του ΟΠΕΚΑ. Τα χρήματα θα πιστωθούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων το απόγευμα της Πέμπτης 27 Νοεμβρίου, σύμφωνα με όσα δήλωσε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου.

Έρχεται και η επιστροφή ενοικίου

Την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου θα πιστωθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων και η επιδότηση ενοικίου χωρίς να χρειάζεται να προηγηθεί κάποια αίτηση. Η ενίσχυση έχει μόνιμο χαρακτήρα και θα λαμβάνεται από τους δικαιούχους κάθε Νοέμβριο. Βασικές προϋποθέσεις είναι να έχει δηλωθεί αριθμός λογαριασμού (IBAN) και να υπάρχει ενεργό μισθωτήριο συμβόλαιο το οποίο έχει δηλωθεί και στην φορολογική δήλωση.

Η ενίσχυση θα αντιστοιχεί στο ποσό του ενός δωδέκατου του ετήσιου μισθώματος του προηγούμενου έτους για την κύρια κατοικία και για κάθε κατοικία φοιτητή.

Τα ποσά

α) Για την κύρια κατοικία η ενίσχυση ανέρχεται έως τα οκτακόσια (800) ευρώ ετησίως, προσαυξανόμενη κατά πενήντα (50) ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο του υπόχρεου και του ή της συζύγου σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 11 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α’ 167). Σε περίπτωση διακοπής της έγγαμης συμβίωσης, η προσαύξηση εφαρμόζεται για κάθε έναν από τους γονείς. Η παρούσα εφαρμόζεται αναλόγως για τα μέρη συμφώνου συμβίωσης.

β) Για τη φοιτητική κατοικία η ενίσχυση ανέρχεται έως τα οκτακόσια (800) ευρώ ετησίως για κάθε φοιτητή.

Δικαιούχοι και κριτήρια

Δικαιούχοι της ενίσχυσης που χορηγείται για μίσθωση κύριας κατοικίας είναι όσοι σωρευτικά έχουν:

α) ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα υπόχρεου, συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβίωσης και εξαρτώμενων τέκνων, ανεξαρτήτως της πηγής προέλευσης, φορολογούμενο και απαλλασσόμενο, πραγματικό και τεκμαρτό, το οποίο ανέρχεται έως τις είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ για τον άγαμο, έως τις είκοσι οκτώ χιλιάδες (28.000) ευρώ για τον έγγαμο ή μέρος συμφώνου συμβίωσης, προσαυξανόμενο κατά τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ για κάθε εξαρτώμενο σύμφωνα με την παρ. 3 τέκνο και έως τις τριάντα μία χιλιάδες (31.000) ευρώ για τις μονογονεϊκές οικογένειες με εξαρτώμενα σύμφωνα με την παρ. 3 τέκνα, προσαυξανόμενο κατά πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο, πέραν του πρώτου και

β) συνολική αξία ακίνητης περιουσίας υπόχρεου, συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβίωσης και εξαρτώμενων τέκνων που δεν υπερβαίνει, με βάση την πράξη διοικητικού προσδιορισμού Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) του έτους καταβολής της ενίσχυσης, τις εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000) ευρώ για τον άγαμο, προσαυξημένη κατά είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ για τον ή την σύζυγο ή μέρος συμφώνου συμβίωσης και κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο.

Η ενίσχυση ενοικίου είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με χρέη που έχουν βεβαιωθεί στη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπά τους, τα ασφαλιστικά ταμεία και τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών και δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή του ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.).