Αυξημένες εισπράξεις φόρων, υψηλά πλεονάσματα, αυξημένο ΑΕΠ, εφαρμογή των παροχών που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ, διατήρηση του πληθωρισμού, αλλά και πολλές αβεβαιότητες από το διεθνές περιβάλλον, και όχι μόνο, συνθέτουν το σκηνικό του προσχεδίου του κρατικού προϋπολογισμού για το 2026 που κατατέθηκε αρχές της εβδομάδας στη Βουλή και αναμένεται να γίνει νόμος τους κράτους στα τέλη του τρέχοντος έτους.

Για μία ακόμη χρονιά προβλέπονται θηριώδη πρωτογενή πλεονάσματα και, όπως αναφέρουν αρμοδίως από το υπουργείο Οικονομικών, εφόσον επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις τότε θα υπάρξουν περιθώρια για έξτρα ελαφρύνσεις που είτε θα ανακοινωθούν την άνοιξη του επόμενου έτους είτε από το βήμα της ΔΕΘ του 2026. Αλλωστε το 2027 είναι ούτως ή άλλως έτος εκλογικό και η κυβέρνηση θέλει πριν από τη διεξαγωγή τους να έχει ανακοινώσει νέα μέτρα ελάφρυνσης και παροχών για να κερδίσει τις πολυπόθητες ψήφους.

Ενα από αυτά τα μέτρα είναι η επανεξέταση των φορολογικών συντελεστών που επιβάλλονται αυτοτελώς σε 2.058.505 ιδιοκτήτες ακινήτων που εισπράττουν ενοίκια, καθώς από τις αλλαγές που έχουν ήδη ανακοινωθεί και περιλαμβάνονται στο φορολογικό νομοσχέδιο που δόθηκε σε δημόσια διαβούλευση, ωφελημένοι είναι μόλις ένας στους δώδεκα ιδιοκτήτες. Αυτό διότι από το σύνολο των 2.058.505 ιδιοκτητών, μόλις το 7,8% ή 161.587 συμπολίτες μας δηλώνουν ότι εισπράττουν ενοίκια άνω των 12.000 ευρώ ετησίως και άρα θα ωφεληθούν από την καθιέρωση νέου ενδιάμεσου φορολογικού συντελεστή 25% (αντί για 35%) για εισόδημα από 12.001 έως 24.000 ευρώ.

Οπως αποκάλυψε πρόσφατα «Το Βήμα της Κυριακής», το σχέδιο που εξετάζεται στο υπουργείο Οικονομικών είναι η σημαντική μείωση ακόμη και στο 5% του εισαγωγικού φορολογικού συντελεστή, που σήμερα ανέρχεται σε 15% και επιβαρύνει ιδιοκτήτες ακινήτων με ετήσιες εισπράξεις από ενοίκια έως 12.000 ευρώ. Μάλιστα το σχέδιο αυτό, εφόσον εφαρμοστεί, δεν θα επηρεάσει τον προϋπολογισμού του 2026 αλλά του 2027, καθώς τότε θα υποβληθούν οι φορολογικές δηλώσεις των ιδιοκτητών ακινήτων. Γι’ αυτό άλλωστε δεν υπάρχει και καμία αναφορά στο προσχέδιο που κατατέθηκε την περασμένη Δευτέρα στη Βουλή.

Σύμφωνα με το προσχέδιο του προϋπολογισμού που κατέθεσαν στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης και ο υφυπουργός Θάνος Πετραλιάς, η οικονομία το 2026 προβλέπεται να αναπτυχθεί με ρυθμό 2,4% (από 2,2% εφέτος), τα φορολογικά έσοδα να αυξηθούν κατά 3,7%, ο πληθωρισμός θα εξακολουθήσει να είναι σε υψηλά επίπεδα καθώς θα διαμορφωθεί στο 2,2% από το 2,6% εφέτος, ενώ το πρωτογενές πλεόνασμα που ξεπέρασε φέτος τον στόχο τού 2,4% και θα διαμορφωθεί τελικά στο 3,6%, του χρόνο θα ανέλθει σε 2,8%.

Θετικά είναι τα στοιχεία στο μέτωπο καταπολέμησης της ανεργίας καθώς χρόνο με τον χρόνο τα ποσοστά των ανέργων βαίνουν μειούμενα. Αντίθετα στο μέτωπο των επενδύσεων οι προβλέψεις τα δύο τελευταία χρόνια έχουν πέσει έξω και ειδικά για το τρέχον έτος η αρχική πρόβλεψη ήταν για αύξησή τους κατά 8,4% και τελικά θα κινηθούν πολύ χαμηλότερα, στο 5,7%. Για το 2026 το σενάριο είναι για μία ακόμη χρονιά αισιόδοξο καθώς προβλέπεται ότι θα αυξηθούν κατά 10,2%! Η αισιοδοξία αυτή εδράζεται και στο γεγονός ότι το επόμενο έτος θα διοχετευθούν σε επενδύσεις αρκετά χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ιδιαίτερο κεφάλαιο στο προσχέδιο του προϋπολογισμού έχει να κάνει με τις παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν το 2026 και αφορούν τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη από το βήμα της 89ης Διεθνούς Εκθεσης Θεσσαλονίκης.

Εσοδα από φόρους

Τα έσοδα από φόρους αναμένεται να ανέλθουν στο ύψος των 73,53 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 2,65 δισ. ευρώ ή 3,7% έναντι του 2025, κυρίως λόγω της προβλεπόμενης μεγέθυνσης της οικονομίας, όπως αντικατοπτρίζεται στις μακροοικονομικές προβλέψεις, αλλά φυσικά και λόγω της ακρίβειας και της περαιτέρω μείωσης της φοροδιαφυγής. Τα έσοδα από φόρους επί αγαθών και υπηρεσιών, δηλαδή από έμμεσους φόρους, προβλέπεται να ανέλθουν στο ποσό των 40,82 δισ. ευρώ, αυξημένοι κατά 1,75 δισ. ευρώ ή 4,5% έναντι του 2025. Ειδικότερα, τα έσοδα από τον ΦΠΑ αναμένεται να ανέλθουν στο ποσό των 29,13 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 1,6 δισ. ευρώ έναντι του 2025 και τα έσοδα από τους ΕΦΚ προβλέπονται στο ποσό των 7,5 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 53 εκατ. ευρώ έναντι του 2025.

Τα έσοδα από τους τακτικούς φόρους ακίνητης περιουσίας αναμένεται να ανέλθουν στο ποσό των 2,33 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 83 εκατ. ευρώ έναντι του 2025. Μέρος της μεταβολής προκύπτει από τη μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 50% για κύριες κατοικίες σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους (και κατάργησή του το έτος 2027).

Τα έσοδα από τον φόρο εισοδήματος αναμένεται να ανέλθουν στο ποσό των 26,71 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 742 εκατ. ευρώ ή 2,9% έναντι του 2025. Ειδικότερα, ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων προβλέπεται να διαμορφωθεί στο ποσό των 15,78 δισ. ευρώ, μειωμένος κατά 93 εκατ. ευρώ έναντι του 2025, ως απόρροια των νέων παρεμβάσεων και κυρίως της αναμόρφωσης της κλίμακας φορολογίας εισοδήματος, με εκτιμώμενη απώλεια εσόδων ύψους 1,218 εκατ. ευρώ και παρά την προβλεπόμενη αύξηση των αμοιβών εξαρτημένης εργασίας, των συντάξεων και της αναμενόμενης νέας αύξησης του κατώτατου μισθού. Οσον αφορά τον φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων, προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό των 8,66 δισ. ευρώ, αυξημένος κατά 859 εκατ. ευρώ έναντι του 2025.