Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης προκειμένου να καταθέσει το προσχέδιο του προϋπολογισμού 2026 την επόμενη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου.

Σε μια συνθήκη συνέχισης των γεωπολιτικών εντάσεων αλλά και σε μια χρονιά επιβολής δασμών από τις ΗΠΑ, πολλές παράμετροι έχουν δυσκολέψει, με τις προκλήσεις για την ελληνική οικονομία να είναι μεγάλες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ρυθμός ανάπτυξης φέτος αναμένεται να κινηθεί σε επίπεδα υψηλότερα άνω του 2%, αν και υπάρχουν αρκετά αρνητικά σημάδια για το πρώτο εξάμηνο του 2025. Αξίζει να υπενθυμιστεί ότι το μακροπρόθεσμο προβλέπει αύξηση του ΑΕΠ το 2025 κατά 2,3% ενώ πρόσφατα η Τράπεζα της Ελλάδος «κατέβασε» την εκτίμησή της στο 2,2%.

Σύμφωνα με την πλέον πρόσφατη εκτίμηση της Τράπεζα της Ελλάδος, ο ρυθμός ανάπτυξης θα είναι στο 2,2% για φέτος, έναντι 2,3% πρόβλεψης της κυβέρνησης. Μάλιστα, η ΤτΕ καταγράφει τάση υποχώρησης στο 1,9% για το 2026 και μικρή αύξηση σε 2,1% το 2027.

Υπενθυμίζεται ότι η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας κατέβασε ταχύτητα στο 1,7% κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2025 από 2,2% για το πρώτο τρίμηνο του 2025. Ένα από τα βασικά στοιχεία που σχετίζονται με τα συγκεκριμένα στοιχεία είναι η συγκράτηση της κατανάλωσης, καθότι η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη μειώθηκε κατά 0,1% σε σχέση με το 1o τρίμηνο του 2025 και αυξήθηκε μόλις κατά 1% σε σχέση με το 2o τρίμηνο του 2024.

Πρωτογενές πλεόνασμα

Την ίδια στιγμή, η ακρίβεια φέρνει πολύ καλή εκτέλεση του προϋπολογισμού. Αναφορικά με το δημοσιονομικό σκέλος, παρά την αναθεώρηση του στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα προς τα πάνω (στο 3,2% του ΑΕΠ από 2,4% της εισηγητικής έκθεσης του προϋπολογισμού 2025) και παρά τη λήψη πρόσθετων μέτρων από τον περασμένο Απρίλιο (επιστροφή ενοικίου, 250 ευρώ σε συνταξιούχους και ΠΔΕ) φαίνεται πως τα αποτελέσματα θα είναι ακόμη καλύτερα.

Ουσιαστικά, το πρωτογενές πλεόνασμα αναμένεται να αγγίξει το 4%, ενώ σε απόλυτο μέγεθος φαίνεται ότι θα ξεπεράσει το θηριώδες 11,4 δισ. ευρώ του 2024. Ήδη το οκτάμηνο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2025 το πρωτογενές πλεόνασμα ανήλθε στα 8,5 δισ. ευρώ έναντι στόχου 4,929 δισ. ευρώ στον προϋπολογισμό. Αυτό σημαίνει ότι και φέτος η δημοσιονομική επίδοση της χώρας θα κυμανθεί σε επίπεδα πολύ υψηλότερα από τους αρχικούς στόχους, κάτι το οποίο οφείλεται και στην επιβάρυνση που έχουν οι πολίτες εξαιτίας της τεράστιας ακρίβειας.

Εφόσον η πρόβλεψη αυτή επιβεβαιωθεί, αναμένεται να δημιουργηθεί πρόσθετος δημοσιονομικός χώρος για παροχές το 2026, όπως έχει γράψει εδώ και καιρό ο ΟΤ.

Πρόβλημα ο πληθωρισμός

Ο πληθωρισμός αποτελεί ένα ακόμα μέγεθος το οποίο φαίνεται ότι θα αναθεωρηθεί προς τα πάνω αυτή τη φορά, με την κεντρική τράπεζα να προβλέπει ότι θα διαμορφωθεί στο 3,1% (εναρμονισμένος δείκτης) υποδηλώνοντας επίμονες πιέσεις στις υπηρεσίες, κυρίως από τις αυξήσεις μισθών και ενοικίων, αλλά και στα τρόφιμα.

Πάντως ο πληθωρισμός στην Ελλάδα είναι υψηλότερος από τον μέσο όρο της ευρωζώνης επί 13 μήνες, κάτι που δείχνει την αρνητική τάση που επικρατεί, ενώ η Τράπεζα της Ελλάδος «βλέπει» πως ο ελληνικός πληθωρισμός θα είναι πάνω από το όριο του 2% που έχει θέσει η ΕΚΤ και το 2027.

Και αυτό είναι ένα ζήτημα που θα τεθεί μεταξύ των δύο πλευρών.

Πηγή: OT.GR