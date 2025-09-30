Νέος ενιαίος κανονισμός παροχών καθιερώνεται για το σύνολο των ασφαλισμένων στον e-ΕΦΚΑ στις αρχές του 2026. Ο νέος κανονισμός έρχεται με καθυστέρηση οκτώ ετών – από τη δημιουργία του ενιαίου ταμείου ασφάλισης – και έχει την επίλυση του προβλήματος της «Βαβέλ» των διαφορετικών παροχών που ισχύουν σήμερα στον ΕΦΚΑ.

Ως ενιαίος φορέας, ο e-ΕΦΚΑ οφείλει να έχει και ενιαίους κανόνες για όλους τους ασφαλισμένους του. Ωστόσο, οκτώ χρόνια μετά τη δημιουργία του ενιαίου ταμείου, εξακολουθούν να εφαρμόζονται 88 κανονισμοί παροχών σε χρήμα. Σημειώνεται ότι ο ενιαίος κανονισμός παροχών είναι σε εκκρεμότητα από την 1η Ιανουαρίου του 2017, οπότε ενσωματώθηκαν όλα τα ασφαλιστικά ταμεία στον ΕΦΚΑ.

Αρχές του 2026

Ηδη το υπουργείο Εργασίας έχει συστήσει επιτροπή η οποία κατέληξε στο πόρισμά της για τις ενδεικνυόμενες αλλαγές και έως το τέλος του έτους αναμένεται να καταρτιστεί και να ισχύσει ο νέος ενιαίος κανονισμός παροχών. Ο νέος κανονισμός θα ενοποιήσει τα επιδόματα ασθένειας, μητρότητας, εργατικού ατυχήματος, αναπηρίας και τα έξοδα κηδείας. Με την εφαρμογή του θα καταργηθούν οι επιμέρους ρυθμίσεις των πρώην Ταμείων και θα θεσπιστούν ενιαία ποσά και προϋποθέσεις.

Ετσι, οι γενναιόδωρες παροχές που εξακολουθούν να καταβάλλονται, παρά την ενοποίηση των Ταμείων, θα περιοριστούν με στόχο να φθάσουν πιο κοντά στις παροχές του ΙΚΑ. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα χιλιάδες συνταξιούχοι και ασφαλισμένοι των λεγόμενων «ευγενών» Ταμείων να χάσουν μεγάλο μέρος των προνομίων που απολαμβάνουν. Ο νέος κανονισμός θα αλλάξει άρδην τον χάρτη των επιδομάτων, διαμορφώνοντας ενιαίους κανόνες για τις μη συνταξιοδοτικές παροχές του ΕΦΚΑ, με βασικό άξονα τις μικρές αυξήσεις στα ποσά που λαμβάνουν οι ασφαλισμένοι που προέρχονται από το πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Αποκλίσεις

Εμφαση θα δοθεί επίσης στις παροχές ασθένειας, μητρότητας, εργατικού ατυχήματος και αναπηρίας, όπως και στα έξοδα κηδείας. Στο σημερινό καθεστώς υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις στα εν λόγω επιδόματα, με πιο χαρακτηριστική αυτή που αφορά τα έξοδα κηδείας, με ενδεικτική την περίπτωση του πρώην ταμείου της ΔΕΗ στο οποίο η παροχή φθάνει περίπου τα 3.000 ευρώ, ενώ για τους ασφαλισμένους του ΝΑΤ δεν ξεπερνά τα 700 ευρώ.

Ενδεικτικά στο ΝΑΤ το ποσό είναι 690 ευρώ. Στον ΟΓΑ φθάνει τα 800 ευρώ. Στο ΙΚΑ καταβάλλονται 863,20 ευρώ, ενώ το ίδιο ποσό ισχύει και για το πρώην ταμείο ΗΣΑΠ. Στο Δημόσιο η παροχή είναι 1.000 ευρώ. Στο Ταμείο Νομικών δίνεται ποσό 1.100 ευρώ. Στον ΟΑΕΕ και στο πρώην ΤΥΔΚΥ (δημοτικοί υπάλληλοι) καταβάλλονται 1.200 ευρώ.

Αυξήσεις

Στο πρώην ΤΑΥΤΕΚΩ/ΤΑΠ-ΕΤΕ για την Εμπορική Τράπεζα το ποσό φθάνει τα 1.452 ευρώ. Ενώ, οι παροχές αυξάνονται αισθητά στα 1.500 ευρώ στους δικαστικούς επιμελητές, 1.742 ευρώ στους ασφαλισμένους του πρώην ΤΑΠ-ΟΤΕ, 1.783 ευρώ στους μηχανικούς του ΤΣΜΕΔΕ, σχεδόν 2.000 ευρώ στους νομικούς του πρώην ΕΤΑΑ-ΤΑΝ, 2.270 ευρώ στους εργαζομένους της Εθνικής Τράπεζας, 2.723 ευρώ στους γιατρούς του ΤΣΑΥ, 2.839 ευρώ στους συμβολαιογράφους, 2.900 ευρώ σε πρώην τραπεζικά ταμεία και 2.964 ευρώ στη ΔΕΗ. Με τον νέο κανονισμό προτείνεται να καθιερωθεί ενιαίο βοήθημα 900-1.000 ευρώ, ανεξάρτητα από τον φορέα προέλευσης.

Μητρότητα

Μεγάλες διαφορές παρατηρούνται και στα επιδόματα μητρότητας. Στις μισθωτές ασφαλισμένες του πρώην ΙΚΑ το ποσό φθάνει τα 6.420 ευρώ για 119 ημέρες άδειας κυοφορίας και λοχείας. Αντίθετα, στο πρώην ΕΤΑΑ χορηγούνται 800 ευρώ, στον ΟΑΕΕ 600 ευρώ και στον ΟΓΑ 487 ευρώ. Οι παροχές αυτές δίνονται επιπλέον του επιδόματος που καταβάλλει η ΔΥΠΑ σε όλες τις νέες μητέρες, ύψους 830 ευρώ τον μήνα για διάστημα 9 μηνών. Σύμφωνα με τον νέο κανονισμό, αναμένεται να θεσπιστούν ενιαίες προϋποθέσεις και να εξομοιωθούν τα ποσά, με μικρές αυξήσεις για τις κατηγορίες που λαμβάνουν χαμηλά επιδόματα.