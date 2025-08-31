Το ποσό των 78.618.000 ευρώ θα καταβληθεί σε 103.582 δικαιούχους από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ από την προσεχή Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου έως και την Παρασκευή (5/09).

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας θα πραγματοποιηθούν οι εξής πληρωμές:

e-ΕΦΚΑ

Από τον e-ΕΦΚΑ:

Στις 3 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 298.000 ευρώ σε 380 δικαιούχους εξωιδρυματικών επιδομάτων ΤΑΥΤΕΚΩ.

Στις 5 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 11.660.000 ευρώ σε 22.450 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, κυοφορίας, ασθενείας, ατυχήματος, έξοδα κηδείας).

Από 1 έως 5 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 13.500.000 ευρώ σε 750 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

ΔΥΠΑ

Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

23 εκατ. ευρώ σε 46.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

12 εκατ. ευρώ σε 17.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

18 εκατ. ευρώ σε 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

160.000 ευρώ σε 2 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».

Κλείνει η πλατφόρμα Α21

Υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου του 2025 κλείνει προσωρινά η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 – Επίδομα Παιδιού.

Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοικτή και θα δέχεται νέες αιτήσεις ή τροποποιήσεις υφισταμένων έως τη Δευτέρα και ώρα 18:00.