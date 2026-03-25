Η Δανία εισέρχεται σε περίοδο έντονων διαπραγματεύσεων μετά τις βουλευτικές εκλογές, οι οποίες δεν έδωσαν σαφή κυβερνητική λύση. Οι Σοσιαλδημοκράτες της απερχόμενης πρωθυπουργού κατέλαβαν την πρώτη θέση, αλλά κατέγραψαν το χειρότερο αποτέλεσμα από το 1903, εξασφαλίζοντας μόλις 38 έδρες στο κοινοβούλιο των 179.

Το αριστερό μπλοκ συγκέντρωσε συνολικά 84 έδρες, έναντι 77 της δεξιάς και της άκρας δεξιάς, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο πολλαπλών σεναρίων.

Οι Μετριοπαθείς σε ρόλο «kingmaker»

Καθοριστικό ρόλο καλούνται να διαδραματίσουν οι Μετριοπαθείς του πρώην πρωθυπουργού Λαρς Λόκε Ράσμουσεν, οι οποίοι με 14 έδρες βρίσκονται στο επίκεντρο των διεργασιών.

Ο ίδιος μπορεί να επιλέξει να στηρίξει είτε μια κυβέρνηση με κορμό την αριστερά είτε μια δεξιά συμμαχία, ή ακόμη και να επιχειρήσει να ηγηθεί ενός ευρύτερου συνασπισμού.

Πολιτικοί αναλυτές σημειώνουν ότι πρόκειται για τον «μεγάλο νικητή» της εκλογικής αναμέτρησης, καθώς κρατά στα χέρια του την τελική ισορροπία.

Σενάρια για τη Φρεντέρικσεν

Η Μέτε Φρεντέρικσεν υπέβαλε ήδη την παραίτησή της, ανοίγοντας τυπικά τη διαδικασία σχηματισμού κυβέρνησης, με τον βασιλιά Φρέντερικ Ι΄της Δανίας να της αναθέτει να ηγηθεί των διαπραγματεύσεων με όλα τα κόμματα για τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης, όπως ανακοίνωσαν σήμερα τα Ανάκτορα στην Κοπεγχάγη.

Η επικεφαλής του απερχόμενου υπουργικού συμβουλίου πρέπει να καθορίσει μέσα από συζητήσεις με τα άλλα 11 κόμματα που εξελέγησαν, ποιος θα μπορούσε να είναι ο επόμενος πρωθυπουργός και να σχηματίσει κυβέρνηση.

Ο βασιλιάς της Δανίας ζήτησε από την ηγέτιδα των Σοσιαλδημοκρατών, να ηγηθεί των διαπραγματεύσεων για τον σχηματισμό ενός νέου κυβερνητικού συνασπισμού μαζί με δύο αριστερά κόμματα, μετέδωσε το Reuters, επικαλούμενο ανακοίνωση των Ανακτόρων.

Παρά την εκλογική φθορά, παραμένει πιθανό να διατηρήσει την εξουσία, εφόσον καταφέρει να οικοδομήσει έναν ευρύτερο συνασπισμό με τη συμμετοχή κεντρώων δυνάμεων.

Όπως δήλωσε και η ίδια, η «πιο ρεαλιστική λύση» είναι μια κυβέρνηση που θα εκτείνεται πολιτικά από την αριστερά έως το κέντρο.

Οι Δανοί προετοιμάζονται για μια χρονοβόρα διαδικασία. Ανάλογες διαπραγματεύσεις στο παρελθόν έχουν διαρκέσει εβδομάδες, ενώ το πολιτικό σκηνικό παραμένει εξαιρετικά κατακερματισμένο με 12 κόμματα στο κοινοβούλιο.

Ο ρόλος της μετανάστευσης και της οικονομίας

Οι διαπραγματεύσεις αναμένεται να επικεντρωθούν σε κρίσιμα ζητήματα όπως η οικονομία, το συνταξιοδοτικό, το περιβάλλον και η μετανάστευση.

Η κατεύθυνση της νέας κυβέρνησης θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τη συμμαχία που θα επιλεγεί:

Συνεργασία με την αριστερά σημαίνει μεγαλύτερη έμφαση στο περιβάλλον

Προσέγγιση με τη δεξιά φέρνει στο προσκήνιο τη μεταναστευτική πολιτική

Ενισχυμένη αλλά σταθερή η ακροδεξιά

Το Δανικό Λαϊκό Κόμμα κατέγραψε σημαντική άνοδο, φτάνοντας το 9,1% και τριπλασιάζοντας τις έδρες του.

Ωστόσο, συνολικά τα αντιμεταναστευτικά κόμματα διατηρούν σταθερή επιρροή γύρω στο 17%, τα τελευταία 20 χρόνια.

Παράγοντες εκτός μητροπολιτικής Δανίας

Σημαντικό ρόλο στο τελικό αποτέλεσμα παίζουν και οι έδρες από τη Γροιλανδία και τα νησιά Φερόε. Ενώ στα Φερόε επανεξελέγησαν οι ίδιοι βουλευτές, στη Γροιλανδία επικράτησαν δυνάμεις που τάσσονται υπέρ της ταχύτερης ανεξαρτητοποίησης.

Η επόμενη κυβέρνηση της Δανίας παραμένει ανοιχτή υπόθεση, με τις ισορροπίες εύθραυστες και τις πολιτικές εξελίξεις να αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και στην Ευρώπη.