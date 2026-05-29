Η Πολωνία είναι η πρώτη χώρα που εξασφαλίζει την εκταμίευση χρημάτων από το νέο ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό εργαλείο για την άμυνα SAFE (Security Action for Europe), αφού σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν έλαβε προχρηματοδότηση ύψους 6,6 δισ. ευρώ (6.560.115.120,75 ευρώ). Η κίνηση αυτή υπογραμμίζει τον ρόλο της ως μεγαλύτερου δικαιούχου του προγράμματος, αλλά και την ιδιαίτερη έμφαση που δίνεται στην ανατολική Ευρώπη.

Το ποσό αντιστοιχεί στο 15% της συνολικής εγκεκριμένης κατανομής για τη χώρα, η οποία φθάνει τα 43,7 δισ. ευρώ, καθιστώντας την Πολωνία τον μεγαλύτερο αποδέκτη πόρων στο πλαίσιο του SAFE.

Σε τι στοχεύει η απελευθέρωση των κονδυλίων

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η προχρηματοδότηση αποσκοπεί στην επιτάχυνση κρίσιμων αμυντικών επενδύσεων, στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των κρατών-μελών και στον εκσυγχρονισμό των στρατιωτικών δυνατοτήτων, με βάση τους κοινούς ευρωπαϊκούς στόχους.

Το SAFE έχει σχεδιαστεί ώστε να επιτρέπει ταχεία και συντονισμένη δράση στον τομέα της άμυνας, να ενισχύει τη διαλειτουργικότητα των ευρωπαϊκών ενόπλων δυνάμεων και να στηρίζει την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας.

Η εκτελεστική αντιπρόεδρος της Κομισιόν, αρμόδια για την Τεχνολογική Κυριαρχία, την Ασφάλεια και τη Δημοκρατία, Χέννα Βιρκούνεν, τόνισε ότι «η Ευρώπη πρέπει να είναι έτοιμη για κάθε ενδεχόμενο και ικανή να δράσει υπό οποιεσδήποτε συνθήκες», χαρακτηρίζοντας το SAFE «ουσιαστικό εργαλείο για την ενίσχυση των στρατιωτικών δυνατοτήτων της ηπείρου».

Από την πλευρά του, ο Επίτροπος Άμυνας και Διαστήματος Άντριους Κουμπίλιους έκανε λόγο για «σαφές βήμα προόδου για τη συλλογική ασφάλεια», σημειώνοντας ότι η χρηματοδότηση θα επιταχύνει τις επενδύσεις και θα ενισχύσει την επιχειρησιακή ετοιμότητα μέσω στενότερης ευρωπαϊκής συνεργασίας.