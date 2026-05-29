Με έκθεση άνοιξε σήμερα (29/5) η αυλαία των πανελλήνιων εξετάσεων για τα ΓΕΛ. Σειρά παίρνουν αύριο Σάββατο 30/5 τα ΕΠΑΛ, με τους υποψηφίους να εξετάζονται στα Νέα Ελληνικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες το πρώτο κείμενο αφορούσε την παγκόσμια σύγχρονη κρίση μοναξιάς. Το δεύτερο αφορούσε τα νιάτα και τα γεράματα, ενώ το τρίτο κείμενο είναι το εμβληματικό ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου: «Ποιος ζει και ποιος πεθαίνει».

Πανελλαδικές: Οι κανόνες και το πρόγραμμα των επόμενων ημερών

Πανελλαδικές: Οι κανόνες και το πρόγραμμα των επόμενων ημερών

Υπενθυμίζεται ότι ο φετινός «μαραθώνιος» των Πανελληνίων Εξετάσεων ξεκίνησε σήμερα, Παρασκευή 29 Μαΐου, για τους μαθητές των Γενικών Λυκείων με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας. Η εξέταση αρχίζει κανονικά στις 08:30 το πρωί, με τους υποψηφίους να προσέρχονται στις αίθουσες το αργότερο μέχρι τις 08:00, ενώ η διάρκεια της δοκιμασίας ήταν τρεις ώρες με κοινή ύλη και θέματα για όλους.

Το πρόγραμμα συνεχίζεται αύριο, Σάββατο 30 Μαΐου, για τους μαθητές των ΕΠΑΛ, οι οποίοι κάνουν πρεμιέρα με το μάθημα των Νέων Ελληνικών. Για τους αποφοίτους των ΓΕΛ, οι εξετάσεις θα συνεχιστούν την Τετάρτη 3 Ιουνίου με τα μαθήματα των Αρχαίων Ελληνικών, των Μαθηματικών και της Βιολογίας, ανάλογα με την κατεύθυνση που έχει επιλέξει ο κάθε υποψήφιος.

Όσον αφορά τις υποχρεώσεις των εξεταζομένων, είναι απαραίτητο να έχουν μαζί τους το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή το διαβατήριό τους, το δελτίο εξεταζομένου, στυλό μπλε ή μαύρου χρώματος, γόμα, ξύστρα, γεωμετρικά όργανα όπου αυτά απαιτούνται, ένα μικρό μπουκάλι με νερό ή χυμό, καθώς και απλό ρολόι χειρός, καθώς απαγορεύονται ρητά τα smartwatches. Αντίθετα, η είσοδος στις αίθουσες με βιβλία, τετράδια, σημειώσεις, βοηθήματα οποιουδήποτε είδους ή κινητά τηλέφωνα απαγορεύεται αυστηρά.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του υπουργείου Παιδείας η ανακοίνωση των βαθμολογιών θα γίνει τέλη Ιουνίου και στη συνέχεια οι υποψήφιοι θα πρέπει να συμπληρώσουν το Μηχανογραφικό Δελτίο 2026. Η ανακοίνωση των Βάσεων 2026 δρομολογείται στα τέλη Ιουλίου.