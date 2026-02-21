Ακόμα ένα ατύχημα σημειώθηκε στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες. Η Καμίλα Σέλιερ στάθηκε τυχερή μέσα στην ατυχία της αφού από θαύμα δεν χτύπησε σοβαρά στο μάτι της κατά τη διάρκεια του πατινάζ ταχύτητας.

Συγκεκριμένα στην προημιτελική σειρά οι αθλήτριες γλίστρησαν. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η λεπίδα από το παγοπέδιλο της Κρίστεν Σάντος Γκρίσγουολν (ΗΠΑ) να βρει στο πρόσωπο την Πολωνή συναθλήτριά της. Το αποτέλεσμα ήταν ο τραυματισμός της Σέλιερ στο μάγουλο και στο βλέφαρο του ματιού της.

Kamila Sellier sufrió un corte sobre el ojo izquierdo con la cuchilla del patín de una rival durante los cuartos de los 1500m en #MilanoCortina2026. Recibió puntos de sutura y fue trasladada al hospital. Está estable y sin daños en la visión. 🙏⛸️pic.twitter.com/Lw7mHSXsQA — Histoporte (@histoporte_) February 21, 2026



Αμέσως στην πίστα μπήκαν οι γιατροί για να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες στην άτυχη αθλήτρια. Η Σέλιερ σήκωσε τον αντίχειρα για να δείξει ότι ήταν καλά και όπως έγινε γνωστό της έγιναν επί τόπου ράμματα.

Έπειτα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με την Ομοσπονδία της Πολωνίας να ενημερώνει πως δεν υπήρξε τραυματισμός στο μάτι της.