Συμφωνία χρηματοδότησης από το Πεντάγωνο εξασφάλισε startup σπάνιων γαιών με περίπου 30 υπαλλήλους, τρεις μήνες αφότου η εταιρεία επιχειρηματικών κεφαλαίων του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ επένδυσε σε αυτήν.

Η Vulcan Elements θα λάβει δάνειο 620 εκατομμυρίων δολαρίων από το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ στο πλαίσιο μιας συμφωνίας 1,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την αύξηση της προσφοράς μγνητών για βιομηχανίες σε συνεργασία με την ReElement Technologies. Η συμφωνία περιλαμβάνει επίσης περισσότερα από 550 εκατομμύρια δολάρια σε ιδιωτική χρηματοδότηση και άλλα ομοσπονδιακά κίνητρα.

Το δάνειο, που συμφωνήθηκε τον περασμένο μήνα, είναι το μεγαλύτερο που χορηγήθηκε από το Γραφείο Στρατηγικού Κεφαλαίου του Πενταγώνου, αλλά είναι μόνο η τελευταία σύμβαση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης που δόθηκε σε εταιρείες που υποστηρίζονται από το επενδυτικό ταμείο ύψους άνω του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων του Τραμπ Τζούνιορ.

Η Vulcan άντλησε χρηματοδότηση τον Αύγουστο από την 1789 Capital, ένα fund που ιδρύθηκε από δωρητές που στήριξαν Τραμπ το 2023. Ο γιος του προέδρου των ΗΠΑ εντάχθηκε ως εταίρος στην οκταμελή εταιρεία το 2024.

Τουλάχιστον τέσσερις από τις εταιρείες χαρτοφυλακίου της 1789 Capital έχουν εξασφαλίσει συμβόλαια από την κυβέρνηση Τραμπ φέτος, ύψους άνω των 735 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με ανάλυση των Financial Times. Άλλες ομάδες που υποστηρίζονται από τον Τραμπ Τζούνιορ έχουν λάβει κάποιου είδους ελάφρυνση. Η 1789 επενδύει επίσης σε μεγαλύτερους κυβερνητικούς εργολάβους, όπως η Anduril και η SpaceX του Μασκ.

Σύγκρουση συμφερόντων λόγω Τραμπ Τζούνιορ

Οι συμβάσεις εγείρουν νέα ερωτήματα σχετικά με τις συγκρούσεις συμφερόντων στην καρδιά της κυβέρνησης Τραμπ και ακολουθούν μια σειρά από χάες και άλλα νομικά οφέλη που χορηγήθηκαν στους δωρητές του προέδρου.

«Οι πρόεδροι είθισται να αποφεύγουν ακόμη και την εντύπωση ότι χρησιμοποιούν το αξίωμά τους για να ωφελήσουν οικονομικά τον εαυτό τους ή την οικογένειά τους», δήλωσε στους FT ο Κέντρικ Πέιν, γενικός σύμβουλος στην ομάδα δεοντολογίας Campaign Legal Center. «Ενώ δεν γνωρίζουμε με βεβαιότητα εάν ή πώς ο πρόεδρος μπορεί να έχει επηρεάσει αυτό το δάνειο, εμπίπτει στο νεφέλωμα συγκρούσεων συμφερόντων που έχουμε δει σε όλη αυτή την κυβέρνηση».

Τον Φεβρουάριο, ο Τραμπ Τζούνιορ δήλωσε στους FT ότι «συμμετείχε ενεργά στις στρατηγικές αποφάσεις σχετικά με το πού θα επενδύσουμε τους πόρους μας» στην 1789.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Vulcan, Τζον Μάσλιν και αξιωματούχοι του Πενταγώνου και του υπουργείου Εμπορίου δήλωσαν ότι ο μεγαλύτερος γιος του προέδρου δεν συμμετείχε στη συμφωνία της εταιρείας με την κυβέρνηση. Ένας εκπρόσωπος του υιού Τραμπ δήλωσε στους FT ότι δεν είχε καμία εμπλοκή σε διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση εκ μέρους των εταιρειών χαρτοφυλακίου της 1789.

Ένας εκπρόσωπος του Πενταγώνου δήλωσε ότι ούτε ο Τραμπ Τζούνιορ ούτε η 1789 συμμετείχαν «σε κάποια πτυχή των συζητήσεων για την υπό όρους δέσμευση δανείου» μεταξύ της Vulcan και της κυβέρνησης.

Σύμφωνα με το PitchBook, η 1789 έχει επενδύσει σε 22 εταιρείες από τότε που ο Τραμπ Τζούνιορ εντάχθηκε στην εταιρεία μετά την εκλογή του πατέρα του πέρυσι. Το 2023 και το 2024 επένδυσε σε πέντε. Τα υπό διαχείριση περιουσιακά της στοιχεία ξεπερνούν πλέον το 1 δισεκατομμύριο δολάρια.

Τον περασμένο μήνα, οι FT αποκάλυψαν ότι η οικογένεια Τραμπ είχε λάβει περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε μετρητά από επιχειρήσεις σε κρυπτονομίσματα τον τελευταίο χρόνο.

Επενδύσεις σε εταιρείες που επωφελούνται από την προεδρία Τραμπ

Ο Οργανισμός Τραμπ, με επικεφαλής τώρα τον Τραμπ Τζούνιορ και τον αδελφό του Έρικ, έχει επίσης συνάψει συμφωνίες ακινήτων σε όλο τον κόσμο, ενώ ο πατέρας τους είναι πρόεδρος.

Το 1789 έχει κάνει επενδύσεις σε αντι-woke επιχειρήσεις, όπως η εταιρεία μέσων ενημέρωσης του Τάκερ Κάρλσον, σε εκείνες που ρυθμίζονται από την κυβέρνηση Τραμπ και μπορεί να επωφεληθεί από αυτό.

Μεταξύ των εταιρειών χαρτοφυλακίου της 1789 που έχουν κερδίσει κυβερνητικές συμφωνίες είναι η νεοσύστατη εταιρεία πυραυλοκίνησης Firehawk Aerospace και η εταιρεία κβαντικής πληροφορικής PsiQuantum, οι οποίες κέρδισαν συμβόλαια αξίας άνω των 10 εκατομμυρίων δολαρίων η καθεμία από την Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ. Ο όμιλος τεχνητής νοημοσύνης Cerebras Systems υπέγραψε συμφωνία 45 εκατομμυρίων δολαρίων με το Πεντάγωνο.

Τον Οκτώβριο, οι Financial Times αποκάλυψαν ότι ο κατασκευαστής drones Unusual Machines, στον οποίο ο Τραμπ Τζούνιορ κατείχε μερίδιο πολλών εκατομμυρίων δολαρίων, κέρδισε το μεγαλύτερο συμβόλαιό του από το Πεντάγωνο.

Η σύμβαση της Vulcan με το υπουργείο Άμυνας είναι πολύ μεγαλύτερη. Εάν πληρούνταν οι όροι, το δάνειο των 620 εκατομμυρίων δολαρίων θα ήταν το μεγαλύτερο από τότε που ιδρύθηκε το Γραφείο Στρατηγικού Κεφαλαίου από την κυβέρνηση Μπάιντεν.

Το υπουργείο Εμπορίου θα λάβει μερίδιο 50 εκατομμυρίων δολαρίων στην Vulcan βάσει των όρων της περίπλοκης συμφωνίας. Το Πεντάγωνο θα λάβει επίσης δικαιώματα αγοράς μετοχών τόσο στην Vulcan Elements όσο και στην ReElement Technologies.

Η 1789 επένδυσε στον γύρο χρηματοδότησης Σειράς Α της Vulcan ύψους 65 εκατομμυρίων δολαρίων που ανακοινώθηκε τον Αύγουστο, με επικεφαλής την Altimeter Capital.

Ο Μάσλιν δήλωσε στους FT ότι η εταιρεία του θα ενισχύσει την εγχώρια αλυσίδα εφοδιασμού μαγνητών, ωφελώντας τον αμερικανικό στρατό. Ένας εκπρόσωπος της εταιρείας δήλωσε ότι θα αυξηθεί σε 50 υπαλλήλους μέχρι το τέλος του έτους.

Ο Μάσλιν διατείνεται ότι είχε «μηδενική επαφή με τον γιο του προέδρου» και ότι το μερίδιο της εταιρείας του ήταν «μικρό» και χωρίς δικαιώματα διοικητικού συμβουλίου ή παρατηρητή.

Πηγή ΟΤ