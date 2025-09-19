Ο Κώστας Μπουρούσης, δημοσιογράφος στο «ΒΗΜΑ» και το «MEGA», εξηγεί στον Γιάννη Θ. Διαμαντή τι είναι τα Enhanced Games και γιατί προσελκύουν όλο και περισσότερους πρωταθλητές. Πώς ο αθλητισμός μετατρέπεται από πεδίο ευγενούς άμιλλας σε θέαμα εξωπραγματικών επιδόσεων.

Μεταξύ άλλων, στο σημερινό επεισόδιο του podcast με τίτλο: «Enhanced Games, έρχεται το τέλος των Ολυμπιακών Αγώνων;» θα ακούσετε:

0:35 Τι είναι οι αγώνες «Enhanced Games».

1:25 Ποια αθλήματα περιλαμβάνουν οι ενισχυμένοι αυτοί αγώνες.

1:45 Με ποια επιχειρήματα τα Enhanced Games απειλούν τους Ολυμπιακούς Αγώνες που γνωρίζουμε.

4:10 Η άνετη ζωή που ζουν οι αθλητές των Enhanced Games ως αντίβαρο στις ουσίες που καταναλώνουν.

5:54 Ο Έλληνας αθλητής που συνεχίζει την καριέρα του στα Enhanced Games.

7:06 Το παγκόσμιο ρεκόρ που κατέρριψε ο Κριστιάν Γκολομέεβ και η επικοινωνιακή ετοιμότητα του επιτελείου των Enhanced Games.

8:26 Για ποιους λόγους ο Γκολομέεβ εντάχθηκε στο ρόστερ των Enhanced Games.

9:51 Το αμφίβολο μέλλον του αθλητισμού: Από το ευ αγωνίζεσθαι στο κυνήγι του θεάματος.

12:17 Η ευθύνη της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής και οι απαντήσεις που (δεν) δίνει.

