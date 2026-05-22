Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέβαλε αιφνιδιαστικά την υπογραφή του πολυαναμενόμενου προεδρικού διατάγματος για την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI), εκφράζοντας ανησυχίες ότι οι νέοι έλεγχοι θα μπορούσαν να φρενάρουν την Αμερική στην κούρσα της επικράτησης έναντι της Κίνας.

Το προσχέδιο του διατάγματος, το οποίο εξασφάλισε το POLITICO, προέβλεπε ένα εθελοντικό σύστημα ελέγχου των προηγμένων μοντέλων AI από εταιρείες όπως η Anthropic ώστε να αποφευχθούν καταστροφικές κυβερνοεπιθέσεις.

Ζητούσε τη δημιουργία ενός εθελοντικού συστήματος εποπτείας, στο οποίο οι προγραμματιστές προηγμένων μοντέλων AI θα μπορούσαν να υποβάλουν τα προϊόντα τους για επανεξέταση από ομοσπονδιακές υπηρεσίες έως και 90 ημέρες πριν από την κυκλοφορία τους.

Το φρένο του Τραμπ λόγω Κίνας

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης είχαν ενημερώσει μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας για το περιεχόμενο του διατάγματος αυτή την εβδομάδα, και κορυφαία στελέχη του κλάδου της AI είχαν προσκληθεί να παραστούν σε τελετή υπογραφής την Πέμπτη στον Λευκό Οίκο. Όμως ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι πάτησε φρένο.

«Δεν μου άρεσαν ορισμένες πτυχές του», δήλωσε ο πρόεδρος, προσθέτοντας ότι ανησυχεί μήπως το διάταγμα επιβραδύνει τις προσπάθειες των ΗΠΑ να κερδίσουν την Κίνα στον αγώνα για την κυριαρχία στην AI.

Η κυβέρνηση δεν έχει διευκρινίσει ποιες αλλαγές ενδέχεται να γίνουν στο διάταγμα ή πότε θα επαναπρογραμματιστεί η υπογραφή του.

Εθελοντικοί έλεγχοι και εσωτερικές αντιδράσεις

Μεταξύ άλλων λεπτομερειών, το επτασέλιδο προσχέδιο τονίζει ότι οι κυβερνητικοί έλεγχοι AI θα είναι εθελοντικοί. «Τίποτα σε αυτή την ενότητα δεν πρέπει να ερμηνευθεί ως εξουσιοδότηση για τη δημιουργία μιας υποχρεωτικής κυβερνητικής αδειοδότησης, προέγκρισης ή απαίτησης άδειας για την ανάπτυξη, δημοσίευση, κυκλοφορία ή διανομή νέων μοντέλων AI, συμπεριλαμβανομένων των πρωτοποριακών μοντέλων».

Παρά τις διαβεβαιώσεις αυτές ο πρώην επικεφαλής του Τραμπ για την AI, Ντέιβιντ Σακς, εξέφρασε ανησυχίες ότι οι εθελοντικοί έλεγχοι ενδέχεται κάποια μέρα να γίνουν υποχρεωτικοί, δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου στο POLITICO την Πέμπτη.

Το προσχέδιο περιλαμβάνει επίσης διατυπώσεις που στοχεύουν σε κακόβουλους παράγοντες. Κατευθύνει τον γενικό εισαγγελέα να επιβάλει τον Νόμο για την Υπολογιστική Απάτη και Κατάχρηση καθώς και «άλλους ισχύοντες ομοσπονδιακούς ποινικούς νόμους εναντίον οποιουδήποτε χρησιμοποιεί AI για να αποκτήσει παράνομη πρόσβαση ή να προκαλέσει ζημιά σε υπολογιστή χωρίς εξουσιοδότηση, ή χρησιμοποιεί AI κατά τη διάρκεια τέτοιας παράνομης πρόσβασης για την προώθηση οποιουδήποτε άλλου εγκλήματος».

