Το φαινόμενο του shrinkflation (συρρίκνωση λόγω πληθωρισμού) αποτελεί πλέον τη νέα «μάστιγα» της καθημερινότητας στα σούπερ μάρκετ, καθώς οι καταναλωτές καλούνται να πληρώσουν περισσότερα για λιγότερο περιεχόμενο.

Πρόκειται για μια στρατηγική «αόρατων» ανατιμήσεων, όπου οι βιομηχανίες τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης μειώνουν το βάρος ή τον όγκο μιας συσκευασίας (π.χ. από 500γρ. σε 450γρ.), διατηρώντας την τιμή στο ράφι σταθερή ή ακόμα και αυξάνοντάς την. Με αυτόν τον τρόπο, το κόστος ανά μονάδα προϊόντος εκτοξεύεται, χωρίς όμως να γίνεται άμεσα αντιληπτό από τον πελάτη που έχει συνηθίσει τη μορφή της συγκεκριμένης συσκευασίας.

Τι αλλάζει στα ράφια;

Τα προϊόντα στα οποία φαίνεται πιο έντονα το πρόβλημα και αλλάζει «σιωπηλά» η ποσότητα είναι:

Σοκολάτες

Δημητριακά

Σνακ και πατατάκια

Μπισκότα (οικογενειακά πακέτα)

Παγωτά

Σαμπουάν, αφρόλουτρα, απορρυπαντικά

Καλλυντικά

Τι πρέπει να προσέχετε οι καταναλωτές;

Οι καταναλωτές θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν κάποιες συγκεκριμένες τακτικές, όπως:

Σύγκριση τιμής ανά μονάδα (€/κιλό ή €/λίτρο)

Αλλαγές στο βάρος ή τον όγκο της συσκευασίας

Ενδείξεις όπως «νέο μέγεθος» ή «βελτιωμένη συνταγή»

Διαφορετικό σχήμα ή μικρότερη συσκευασία

Σε κάποια προϊόντα το φαινόμενο «shrinkflation» είναι ορατό και η μείωση της ποσότητας μεγάλη. Μερικά παραδείγματα είναι:

Πατατάκια: από 90 γρ. → 70 γρ.

Τυρογαριδάκια: από 85 γρ. → 80 γρ.

Δρακουλίνια: από 75 γρ. → 60 γρ.

Πακοτίνια: από 85 γρ. → 75 γρ.

Κάψουλες καφέ: από 57 γρ. → 52 γρ.

Παγωτά (οικογενειακά): από 3 λίτρα → 2,7 λίτρα

Σε ποια προϊόντα αναμένονται νέες αυξήσεις;

Μετά το Πάσχα, καταγράφονται ανατιμήσεις έως και 15% από τις βιομηχανίες προς τα σούπερ μάρκετ, σε διάφορα προϊόντα όπως: