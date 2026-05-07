Η αναζήτηση του «φθηνού» προϊόντος στα ράφια και στα ψυγεία των σούπερ μάρκετ έχουν «απογειώσει» τις πωλήσεις των τα προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας. Μόνο στη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του 2026, ο τζίρος τους ανήλθε στα 968 εκατ. ευρώ – μία ανάσα από το ένα δισεκατομμύριο!

Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι, ενώ οι πωλήσεις του κλάδου των σούπερ μάρκετ αναπτύσσονται με ρυθμό 6,2%, η ανάπτυξη των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας ανέρχεται στο 7,7%! Και το μερίδιο τους στο σύνολο των πωλήσεων βρίσκεται λίγο κάτω από το 30% – στο 27,7%, σύμφωνα με την μηνιαία έρευνα της Circana.

Οι επενδύσεις των σούπερ μάρκετ

Οι αλυσίδες των σούπερ μάρκετ, αντίθετα με ότι έκαναν πριν από λίγα χρόνια, έχουν επενδύσει στην ανάπτυξή τους. Πρόκειται για τις κατηγορίες που αποτελούν τη «φθηνή επιλογή» – value for money στη δική τους γλώσσα – πρωτίστως για τους καταναλωτές που «τα φέρνουν δύσκολα».

Ο νέος κύκλος συγκέντρωσης της αγοράς, που διαπιστώνεται με μεγάλη πλέον ευκρίνεια, στη διάρκεια του 2026, οφείλεται στην αναζήτηση όλο και περισσότερων καταναλωτών για «φθηνές λύσεις» στο νοικοκυριό τους.

Και τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας είναι η αιχμή και παράλληλα ο «μηχανισμός» που «κρύβεται» πίσω από αυτή τη δυναμική. Όπως προαναφέρθηκε, ο ρυθμός ανάπτυξης τους, στη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του έτους, ανέρχεται στο 7,7%, ενώ ο ρυθμός ανάπτυξης των επωνύμων προϊόντων υστερεί, βρίσκεται στο 5,7%.

Ποια καταστάηματα οδηγούν την κούρσα

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με τα στοιχεία της Circana, οι μεγάλες επιφάνειες, δηλαδή τα μεγάλα σούπερ μάρκετ, άνω των 2.500 τ.μ., συνεχίζουν – ευλόγως – να συγκεντρώνουν τον υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης των πωλήσεων, καθώς στο πρώτο τρίμηνο «τρέχουν» με 8,5%. Έχουν μεγαλύτερη ποικιλία και περισσότερους κωδικούς και ως εκ τούτου, περισσότερες προσφορές.

Στην επόμενη θέση, συνεχίζουν να βρίσκονται τα μικρά καταστήματα, τα convenience, με επιφάνεια μέχρι 400 τ.μ. – σ΄ αυτή την κατηγορία πρωταγωνιστούν πρωτίστως η ΑΒ Βασιλόπουλος και η Μετρό ΑΕΒΕ, ενώ και άλλες αλυσίδες διαθέτουν μικρούς χώρους, όπως πχ η Μασούτης ΑΕ, χωρίς όμως να είναι μορφοποιημένοι ως ιδιαίτερη κατηγορία. Οι πωλήσεις τους αναπτύσσονται με ρυθμό 7,7%.

Ακολουθούν τα κανονικά σούπερ μάρκετ, με εμβαδόν από 1.000 ως και 2.500 τ.μ., με ρυθμό 6,6% και στην τελευταία θέση βρίσκονται τα μικρά σούπερ μάρκετ, από 400 ως και 1.000 τ.μ., με ρυθμό 4%.

Τα νησιά, η Κεντρική Ελλάδα και η Κρήτη κρατούν τις πρώτες θέσεις στη γεωγραφική ανάπτυξη των πωλήσεων, με 7,3%, 7,1% και 7% αντίστοιχα, ακολουθεί η Πελοπόννησος, η Θεσσαλονίκη και η Αττική, με 6,2%, 5,9% και 5,9% αντίστοιχα. Και στην τελευταία θέση βρίσκεται η Βόρεια Ελλάδα με 5,7%.