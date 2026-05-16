Την τελετή βράβευσης του Προγράμματος Ανάπτυξης Καινοτόμων Ιδεών «B/innovate», που διοργανώνουν η εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ και η ALTER EGO MEDIA, σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το ACE, το Κέντρο Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας του Πανεπιστημίου, έκλεισε η πρώην πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου ALTER EGO MEDIA και «ψυχή» του συνεχώς εξελισσόμενου θεσμού «ΤΟ ΒΗΜΑ των Μαθητών», Φωτεινή Υψηλάντη.

Στην ομιλία της, υπογράμμισε ότι η σημερινή τελετή αποτελεί μια σπουδαία στιγμή για την οικογένεια του «ΒΗΜΑΤΟΣ» και για κάθε άνθρωπο που επενδύει στη δημιουργικότητα, σημειώνοντας με έμφαση πως «το μέλλον δεν είναι κάτι αόριστο ή μακρινό, αλλά γεννιέται ήδη μέσα στις σκέψεις, στη φαντασία και στην τόλμη των νέων ανθρώπων».

Αναφερόμενη στις ραγδαίες αλλαγές που μεταμορφώνουν την παγκόσμια αγορά εργασίας, επεσήμανε ότι η στείρα γνώση δεν επαρκεί πλέον σε ένα περιβάλλον πρωτοφανούς τεχνολογικής εξέλιξης. «Σε έναν κόσμο όπου η τεχνολογία εξελίσσεται με πρωτοφανή ταχύτητα, η γνώση από μόνη της δεν αρκεί.

Η κριτική σκέψη, η προσαρμοστικότητα, η συνεργασία και η ουσιαστική επικοινωνία θα αποτελέσουν βασικά εφόδια της νέας εποχής», εξήγησε η κ. Υψηλάντη, συμπληρώνοντας ότι το ουσιαστικό διακύβευμα για μια κοινωνία είναι να προσφέρει στους νέους τα εφόδια, τις ευκαιρίες και την αυτοπεποίθηση ώστε να εξελίσσουν τις ιδέες τους.

Εξήγησε ότι αυτόν ακριβώς το σκοπό υπηρέτησε η στρατηγική συνεργασία της εφημερίδας «ΤΟ ΒΗΜΑ» με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Κέντρο Επιχειρηματικότητας ACE.

Μέσα από το πρόγραμμα «B/innovate», μαθητές της Γ’ Γυμνασίου και της Α’ Λυκείου είχαν την ευκαιρία να μετατρέψουν τη σχολική αίθουσα σε ένα εργαστήριο εφαρμοσμένης καινοτομίας, καθώς το πρόγραμμα «μετατρέπει ουσιαστικά τη σχολική αίθουσα σε χώρο γέννησης και υλοποίησης ιδεών».

Με την καθοδήγηση ακαδημαϊκών και μεταπτυχιακών φοιτητών, οι συμμετέχοντες σχεδίασαν βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα, δημιουργώντας «ουσιαστική προστιθέμενη αξία όχι μόνο για την εκπαιδευτική κοινότητα αλλά και για την κοινωνία και την οικονομία εν γένει».

Η κ. Υψηλάντη εξέφρασε τα θερμά της συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς συνοδοιπόρους τους, και ευχαριστησε τα μέλη της διακεκριμένης επιτροπής αξιολόγησης από τον ακαδημαϊκό, επιχειρηματικό και θεσμικό χώρο, οι οποίοι ανέλαβαν το απαιτητικό έργο της ανάδειξης των νικητών.

Όπως τόνισε, οι τρεις προτάσεις που τελικά ξεχώρισαν «ήταν εκείνες που είχαν εφαρμογή στο καθημερινό επιχειρείν, με άμεση σύνδεση με τις ανάγκες της αγοράς, αλλά και πραγματικό κοινωνικό αποτύπωμα».

Κλείνοντας την ομιλία της, η Φωτεινή Υψηλάντη άφησε μια ισχυρή παρακαταθήκη για τους νεαρούς δημιουργούς, καλώντας τους να μην πάψουν ποτέ να πιστεύουν στις ιδέες τους.

«Οραματιστείτε και δημιουργήστε τη δική σας νεοφυή επιχείρηση. Μετατρέψτε την έμπνευση σε δράση. Να τολμάτε. Να συνεργάζεστε. Να επιμένετε. Να δημιουργείτε με ήθος, ακεραιότητα, συνέπεια και ομαδικότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά, στέλνοντας το μήνυμα πως «το μέλλον δεν ανήκει σε όσους φοβούνται την αλλαγή. Ανήκει σε εκείνους που έχουν το θάρρος να τη μετατρέψουν σε ευκαιρία».