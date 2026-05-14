Η Καλαμάτα ετοιμάζεται να υποδεχθεί για 32η χρονιά το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού, από τις 17 έως τις 26 Ιουλίου 2026, με ένα πρόγραμμα που αναδεικνύει τη «μαγεία» της τέχνης του χορού και τη δύναμή της να προσφέρει νέους τρόπους έκφρασης σε καιρούς αβεβαιότητας και κοινωνικής αστάθειας.

Η καλλιτεχνική διευθύντρια Τζένη Αργυρίου έχει συνδυάσει διεθνείς καταξιωμένους καλλιτέχνες με ανερχόμενους δημιουργούς, τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό. Φέτος, το Φεστιβάλ φιλοξενεί 24 καλλιτέχνες, από τους οποίους οι 12 είναι Έλληνες χορογράφοι και οι 12 διεθνείς, προερχόμενοι από χώρες όπως η Γαλλία, η Βραζιλία, η Φινλανδία, η Σουηδία, η Γερμανία, η Ισπανία, η Σλοβενία, το Πράσινο Ακρωτήρι –Πορτογαλία και η Ολλανδία- Βενεζουέλα. Πέντε καλλιτέχνες παρουσιάζουν έργο τους για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ενώ έμφαση δίνεται στους Έλληνες χορογράφους.

Τα ονόματα του Φεστιβάλ

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συνολικά 17 χορογραφικά έργα, με σημαντικά κεντρικά ονόματα από το διεθνές στερέωμα του σύγχρονου χορού. Ο καταξιωμένος Γάλλος χορογράφος Yoann Bourgeois (Γιόν Μπουρζουά) ανοίγει το Φεστιβάλ με το έργο He Who Falls, ένα κομμάτι που – μέσα από μία συνεχώς κινούμενη πλατφόρμα – εξερευνά τις έννοιες της ισορροπίας και της πτώσης, έννοιες που διατρέχουν όλο το φετινό πρόγραμμα.

Η συνεργασία του ταχυδακτυλουργού και εικαστικού Kalle Nio (Κάλε Νίο) με τον χορογράφο Fernando Melo (Φερνάντο Μέλο) στο Tempo, προσφέρει μια πρωτότυπη σύζευξη χορού και περφόρμανς. Το έργο προσεγγίζει με ποιητικό τρόπο την αίσθηση του χρόνου, προτείνοντας μια πιο ανοιχτή και ρευστή αντίληψη της χρονικότητας.

Η Marlene Monteiro Freitas (Μαρλέν Μοντέιρο Φρέιτας), μια από τις πιο τολμηρές φωνές του σύγχρονου χορού, παρουσιάζει ένα εκρηκτικό σόλο που συνδυάζει δύναμη, αδρεναλίνη και ψυχολογική ένταση στο Guintche [Γκίντσε] (Live Version).

Παράλληλα η ανερχόμενη Γαλλίδα Leïla Ka (Λέιλα Κα), γνωστή για τη δουλειά της με τη Beyoncé όπως και για την Τελετή Απονομής των Βραβείων César, φέρνει στη σκηνή τη δική της μοναδική αισθητική με το Maldonne, την πρώτη της ομαδική δημιουργία. Το έργο έγινε διεθνές φαινόμενο περιοδείας, καθώς μέσα σε διάστημα τριών χρόνων, έκανε πάνω από 100 παραστάσεις φτάνοντας από ένα κατάμεστο Olympia στο Παρίσι έως την Κολομβία και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ακόμη, ο Jefta van Dinther (Γέφτα φαν Ντίντερ) μας εισάγει στη λειτουργία της γλώσσας ως πράξη επικοινωνίας αλλά και ως βιωμένη εμπειρία με το Mercury Rising.Ένα έργο που εμπνέεται από τη γλώσσα των κωφών και ανακαλύπτει ένα νέο κώδικα επικοινωνίας.

Το Φεστιβάλ κλείνει φέτος με το Μπαλέτο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής που παρουσιάζει το νέο έργο του Γιώργου Κουμεντάκη Τόσαις φοραίς τόσο κοντά να είμαι, τέσσερα έργα μουσικής δωματίου βασισμένα σε τέσσερα ποιήματα του Κωνσταντίνου Π. Καβάφη τα οποία μελοποιούνται στο ιδίωμα του αμανέ και ερμηνεύονται ζωντανά, χορογραφημένα από τους Πατρίσια Απέργη, Ηλία Χατζηγεωργίου και Εύα Γεωργιτσοπούλου. «Η χορογραφική προσέγγιση, με αναφορές στο street dance ως γλώσσα, δημιουργεί μια ενδιαφέρουσα αντίστιξη, φέρνοντας μια νέα ποιότητα στην ελληνικότητα του έργου και στο ιδίωμα του αμανέ, μέσα από μια σύγχρονη κινησιολογική γραφή».

Όπως δήλωσε η Τζένη Αργυρίου: «Στην καρδιά του 32ου Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας είναι ο χορός ως έκφραση της ανθρώπινης αστάθειας και αβεβαιότητας. Σώματα που προσπαθούν να κρατήσουν ισορροπία, που πέφτουν, σώματα που επινοούν νέες γλώσσες, που δεν χωράνε στα ρούχα τους, που αντιδρούν στα στερεότυπα, σώματα που συνεχώς προσπαθούν να προσαρμοστούν. Σε αυτόν τον ολοένα και πιο ασταθή κόσμο, η τέχνη αναδεικνύεται ως ένας κατεξοχήν χώρος μετασχηματισμού, σχεδόν ως μια μορφή μαγείας. Το 32ο Φεστιβάλ παρουσιάζει παραστάσεις που αποδέχονται αυτή την υπαρξιακή αστάθεια και δημιουργούν μαγικούς χώρους, χρόνους και κόσμους, υπερβαίνοντας τον ρεαλισμό. Παραστάσεις που εκπροσωπούν όλη αυτή τη «μαγεία» της τέχνης του χορού!»

Αριθμοί και καινοτομίες

Κατά πώς επισημάνθηκε στη σημερινή ανακοίνωση του προγράμματος, στο ανοιχτό κάλεσμα υποβολής προτάσεων του Φεστιβάλ που πραγματοποιήθηκε το φθινόπωρο του 2025, ανταποκρίθηκαν φέτος πάνω από 700 δημιουργοί. Οι μισές από τις παραστάσεις που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα επιλέχθηκαν μέσα από αυτό το κάλεσμα, ενώ οι υπόλοιπες μετά από μετάκληση. Το αποτέλεσμα αναδεικνύει ένα πολυφωνικό τοπίο δημιουργίας, όπου συνυπάρχουν διαφορετικές γενιές καλλιτεχνών, ποικίλες γεωγραφικές καταβολές και ετερόκλητες χορογραφικές προσεγγίσεις.

Στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας θα παρουσιαστούν συνολικά 12 έργα, 4 στην Κεντρική και 8 στην Εναλλακτική Σκηνή. Σημαντικό ρόλο παίζει και ο δημόσιος χώρος, η συνάντηση του χορού με το αστικό τοπίο και τους ανθρώπους του. Παραστάσεις ενεργοποιούν διαφορετικές τοποθεσίες, μεταφέροντας τον παλμό του Φεστιβάλ στην καθημερινότητα. Ο φετινός σχεδιασμός περιλαμβάνει μία βραδιά στην Αρχαία Μεσσήνη, 4 παραστάσεις χορού στην πόλη της Καλαμάτας και 6 βραδιές χορού σε πόλεις της Πελοποννήσου.

Ένα καινοτόμο στοιχείο του φετινού Φεστιβάλ είναι η ενεργοποίηση του αρχαιολογικού χώρου της Αρχαίας Μεσσήνης, όπου οι θεατές θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν στη νέα ενότητα Dancing with the Community, χορεύοντας μαζί με τους καλλιτέχνες. Παράλληλα, οι χορογραφίες επεκτείνονται και σε δημόσιους χώρους της Καλαμάτας, όπως η Κεντρική Πλατεία, το Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων, το Δημοτικό Στάδιο και η Αίθουσα Αθλητικών και Πολιτιστικών Εκδηλώσεων «Τέντα». Το Φεστιβάλ ταξιδεύει επίσης σε έξι πόλεις της Πελοποννήσου – Πύλο, Κόρινθο, Άργος, Τρίπολη, Αρεόπολη και Αρχαία Ολυμπία – φέρνοντας τον χορό πιο κοντά στους κατοίκους.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης παράλληλες δράσεις, όπως η ενότητα Dancing on Screen, οι Συναντήσεις εκτός Σκηνής, η περιοδική έκθεση «Ζουζού Νικολούδη: Η Μεθοδολογία ως Πράξη» και εκπαιδευτικά εργαστήρια για όλες τις ηλικίες, από παιδιά και οικογένειες έως άτομα 65+ και άτομα με αναπηρία. Το πρόγραμμα Keep Dancing, που ξεκίνησε το 2018, επεκτείνεται γεωγραφικά σε Μεθώνη και Φιλιατρά, προσφέροντας ευκαιρίες εκπαίδευσης και συμμετοχής σε όλη την περιοχή της Μεσσηνίας.

Φέτος εγκαινιάζεται επίσης ένα νέο διεθνές πρόγραμμα φιλοξενίας καλλιτεχνών (artists in residency), με τη στήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου, στο οποίο δημιουργοί από Ελλάδα και εξωτερικό θα έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν νέα έργα, να γνωρίσουν την πόλη και να δημιουργήσουν συνεργασίες με προοπτική μελλοντικών συμπαραγωγών.

«SYSTEMA»

Στόχος της καλλιτεχνικής διεύθυνσης είναι να δώσει έμφαση στη συμπερίληψη, στον διάλογο του χορού με άλλες τέχνες, όπως η μουσική, το θέατρο, τα εικαστικά και η περφόρμανς, αλλά και στην ενίσχυση της εξωστρέφειας των Ελλήνων δημιουργών μέσα από τη συνεργασία με διεθνείς φορείς.

Η πρωτοβουλία SYSTEMA – For the Greek Performing Arts, σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Αθηνών – Επιδαύρου και το Εθνικό Θέατρο, που είχε ανακοινωθεί από τον Μιχαήλ Μαρμαρινό κατά την παρουσίαση του φετινού καλλιτεχνικού προγράμματος του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, στοχεύει στην προώθηση των Ελλήνων καλλιτεχνών στο εξωτερικό, ενισχύοντας την αναγνωρισιμότητα της σύγχρονης ελληνικής παραστατικής τέχνης (αναλυτικές λεπτομέρειες για αυτή τη πρωτοβουλία θα ανακοινωθούν στις 8 Ιουνίου).

Σημειώνουμε ότι στον απολογισμό της περσινής πρώτης χρονιάς της ως καλλιτεχνική διευθύντρια του Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, η Τζένη Αργυρίου έδωσε έμφαση στην ενεργοποίηση του Διεθνούς Κέντρου Χορού Καλαμάτας (ΔΙ.ΚΕ.ΧΟ.) και του Μεγάρου Χορού όλο τον χρόνο έξω από τα πλαίσια του Φεστιβάλ, με στόχο την ολοένα πιο ενεργή εμπλοκή του Κέντρου Χορού στα στάδια της έρευνας, της παραγωγής, της παρουσίασης και της προώθησης καλλιτεχνικών έργων.

Η προπώληση εισιτηρίων για το 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας ξεκινά στις 21 Μαΐου 2026, προσκαλώντας κοινό από όλη την Ελλάδα. Το πρόγραμμα των παραστάσεων του Φεστιβάλ είναι διαθέσιμο στην επίσημη ιστοσελίδα του και μπορείτε να το δείτε εδώ.