Σε εξέλιξη βρίσκεται η επίσημη επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ, στην Κίνα. Η ατζέντα των συνομιλιών επικεντρώνεται στις διμερείς εμπορικές σχέσεις, την ενεργειακή συνεργασία και την περιφερειακή ασφάλεια στη Μέση Ανατολή.

Μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Truth Social πριν από την έναρξη της δεύτερης ημέρας των επαφών, ο κ. Τραμπ μετέφερε σχόλια που αποδίδει στον Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ σχετικά με την κατάσταση των Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, ο Κινέζος ομόλογός του χαρακτήρισε τις ΗΠΑ ως «χώρα σε παρακμή», αναφερόμενος ωστόσο —κατά την ερμηνεία του κ. Τραμπ— στην περίοδο διακυβέρνησης του Τζο Μπάιντεν.

Ο κ. Τραμπ υποστήριξε ότι ο Πρόεδρος Σι εξήρε τις επιδόσεις της τρέχουσας αμερικανικής διοίκησης, εστιάζοντας στην οικονομική ανάπτυξη, την πορεία των χρηματιστηριακών αγορών και την απασχόληση. Σημειώνεται ότι δεν υφίσταται επίσημη καταγραφή ανάλογων δημόσιων τοποθετήσεων από την πλευρά του Κινέζου ηγέτη, ενώ οι Κινέζοι αξιωματούχοι τηρούν φειδωλή στάση στις δημόσιες δηλώσεις τους. Παρά την ρητορική αυτή, ο αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε την προσδοκία για περαιτέρω ενίσχυση των δεσμών μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Τραμπ

«Όταν ο Πρόεδρος Σι αναφέρθηκε με πολύ κομψό τρόπο στις Ηνωμένες Πολιτείες ως μια χώρα που ίσως βρίσκεται σε παρακμή, εννοούσε την τεράστια ζημιά που υπέστημε κατά τη διάρκεια των τεσσάρων ετών του «Νυσταγμένου Τζο» Μπάιντεν και της κυβέρνησης Μπάιντεν, και από αυτή την άποψη είχε 100% δίκιο. Η χώρα μας υπέφερε ανυπολόγιστα από τα ανοιχτά σύνορα, τους υψηλούς φόρους, την επιβολή των τρανσέξουαλ σε όλους, τη συμμετοχή ανδρών σε γυναικείους αθλητικούς αγώνες, την πολιτική DEI, τις φρικτές εμπορικές συμφωνίες, την ανεξέλεγκτη εγκληματικότητα και πολλά άλλα!

Ο Πρόεδρος Σι δεν αναφερόταν στην απίστευτη άνοδο που οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επιδείξει στον κόσμο κατά τη διάρκεια των 16 θεαματικών μηνών της κυβέρνησης Τραμπ, η οποία περιλαμβάνει ιστορικά υψηλά επίπεδα στις χρηματιστηριακές αγορές και στα συνταξιοδοτικά προγράμματα 401K, στρατιωτική νίκη και ακμάζουσες σχέσεις στη Βενεζουέλα, καθώς και τη στρατιωτική αποδεκάτιση του Ιράν (συνεχίζεται!) — Μακράν ο ισχυρότερος στρατός στον πλανήτη, και πάλι οικονομική υπερδύναμη, με ρεκόρ 18 τρισεκατομμυρίων δολαρίων που επενδύονται στις Ηνωμένες Πολιτείες από άλλους, την καλύτερη αγορά εργασίας στην ιστορία των ΗΠΑ, με περισσότερους ανθρώπους να εργάζονται στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή από ποτέ, τον τερματισμό του DEI που καταστρέφει τη χώρα, και τόσα άλλα πράγματα που θα ήταν αδύνατο να απαριθμήσω εύκολα. Στην πραγματικότητα, ο Πρόεδρος Σι με συγχαίρεσε για τόσες τεράστιες επιτυχίες σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα.

Πριν από δύο χρόνια, ήμασταν, στην πραγματικότητα, μια χώρα σε παρακμή. Σε αυτό, συμφωνώ απόλυτα με τον Πρόεδρο Σι! Αλλά τώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι η πιο καυτή χώρα σε ολόκληρο τον κόσμο, και ελπίζω ότι η σχέση μας με την Κίνα θα είναι ισχυρότερη και καλύτερη από ποτέ!».

Νέο μήνυμα στην Τεχεράνη

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο δίκτυο Fox News, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στην ανάγκη επίτευξης μίας οριστικής συμφωνίας με την Τεχεράνη. «Δε θα δείξω πολύ περισσότερη υπομονή», δήλωσε ο Τραμπ. «Πρέπει να καταλήξουν σε συμφωνία», είπε, προτρέποντας την Τεχεράνη να συνάψει συμφωνία με την Ουάσιγκτον για να τερματιστεί ο πόλεμος με το Ιράν

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το εμπλουτισμένο ουράνιο που διαθέτει το Ιράν – το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή πυρηνικής βόμβας – ο Τραμπ συμφώνησε με τον Σον Χάνιτι του Fox News ότι τα υλικά αυτά βρίσκονται θαμμένα κάτω από τα ερείπια των πυρηνικών εγκαταστάσεων που βομβάρδισαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ στις πρώτες ημέρες του πολέμου.

Είπε ότι δεν είναι απαραίτητο για τις ΗΠΑ να ανακτήσουν πράγματι το ουράνιο – αν και ο ίδιος θα προτιμούσε να το κάνουν. «Θα προτιμούσα να το πάρουμε, αλλά το παρακολουθούμε, ξέρετε. Ξέρουμε ακριβώς τι συμβαίνει εκεί», είπε.

Πρόσθεσε: «Θα προτιμούσα να το πάρουμε. Απλά νιώθω καλύτερα αν το πάρω, στην πραγματικότητα, αλλά είναι – νομίζω ότι είναι περισσότερο για λόγους δημοσίων σχέσεων παρά για οτιδήποτε άλλο».

Αναμένεται να υπογραφούν συμφωνίες δισεκατομμυρίων

Ο Αμερικανός Εμπορικός Εκπρόσωπος, Τζέιμισον Γκριρ, επιβεβαίωσε από το Πεκίνο ότι αναμένεται συμφωνία για την πώληση αμερικανικών αγροτικών προϊόντων στην Κίνα, αξίας δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ο κ. Γκριρ πρόσθεσε ότι η Κίνα επιθυμεί την απρόσκοπτη επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ και εκτίμησε ότι το Πεκίνο θα ενεργήσει ρεαλιστικά για τον περιορισμό της υλικής υποστήριξης προς το Ιράν.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος Τραμπ γνωστοποίησε την πρόθεση της Κίνας να προχωρήσει σε σημαντικές αγορές αμερικανικού πετρελαίου και σόγιας. Παρά τη διαβεβαίωση για το ενδιαφέρον της κινεζικής πλευράς, ο Αμερικανός Πρόεδρος απέφυγε να προσδιορίσει το ακριβές χρονοδιάγραμμα ή τις συγκεκριμένες ποσότητες των εμπορικών αυτών συναλλαγών.