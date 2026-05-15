Με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση, ανοίγει το απόγευμα της Παρασκευής 15 Μαΐου το 16ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στο Metropolitan Expo.

Περίπου 3.000 σύνεδροι και 3.500 παρατηρητές θα δώσουν το «παρών» στις εργασίες του τριημέρου, το οποίο διεξάγεται υπό το σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030», σε μια χρονική συγκυρία όπου η κυβέρνηση επιχειρεί να επανακαθορίσει το πολιτικό της αφήγημα για τα επόμενα χρόνια.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η εναρκτήρια ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος αναμένεται να παρουσιάσει έναν συνολικό πολιτικό και κυβερνητικό απολογισμό, συνδέοντας τις δύο θητείες της ΝΔ με τον σχεδιασμό για την επόμενη ημέρα.

Το αφήγημα της τρίτης τετραετίας

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρωθυπουργός θα αναπτύξει τη λογική της «συνέχειας και σταθερότητας», επιχειρώντας να απαντήσει στο ερώτημα που ήδη τίθεται στο εσωτερικό της πολιτικής συζήτησης: γιατί χρειάζεται μια τρίτη κυβερνητική θητεία της Νέας Δημοκρατίας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να παρουσιάσει τις βασικές προτεραιότητες που καθόρισαν την πρώτη τετραετία — από τη δημοσιονομική σταθεροποίηση έως τις επενδύσεις και την ψηφιοποίηση του κράτους — αλλά και τους στόχους της δεύτερης θητείας, δίνοντας ιδιαίτερο βάρος στην οικονομία, τις αυξήσεις αποδοχών και τις φοροελαφρύνσεις.

Το επόμενο βήμα, σύμφωνα με συνεργάτες του, θα είναι η περιγραφή ενός νέου πολιτικού κύκλου που θα αποτελέσει τη βάση του μελλοντικού προεκλογικού προγράμματος της ΝΔ όταν ανοίξει η πορεία προς τις κάλπες.

Η διεθνής αβεβαιότητα και το επιχείρημα της σταθερότητας

Κεντρικό στοιχείο της ομιλίας αναμένεται να είναι και η διεθνής συγκυρία. Ο πρωθυπουργός αναμένεται να αναφερθεί στις γεωπολιτικές αναταράξεις, στην ενεργειακή αβεβαιότητα και στις οικονομικές πιέσεις που διαμορφώνουν ένα σύνθετο περιβάλλον για την Ευρώπη και την Ελλάδα.

Στο κυβερνητικό επιτελείο εκτιμούν ότι η ανάδειξη της σταθερότητας ως βασικού πολιτικού διακυβεύματος θα αποτελέσει κομβικό σημείο της παρέμβασής του. Η κυβέρνηση θεωρεί ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε τροχιά ανάπτυξης και πως η πολιτική ομαλότητα αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη διατήρηση αυτής της πορείας.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η αναφορά στην ανάληψη της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Ελλάδα το δεύτερο εξάμηνο του 2027. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να συνδέσει την ευρωπαϊκή ατζέντα της επόμενης περιόδου με ζητήματα όπως η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική, η κοινή ευρωπαϊκή άμυνα και η στρατηγική αυτονομία της Ε.Ε., πεδία στα οποία η Αθήνα επιδιώκει πιο ενεργό ρόλο.

Περιορισμένη σύγκρουση με την αντιπολίτευση

Παρά το έντονο πολιτικό κλίμα των τελευταίων εβδομάδων, πληροφορίες αναφέρουν ότι ο πρωθυπουργός θα αποφύγει υψηλούς τόνους απέναντι στην αντιπολίτευση. Η κριτική του αναμένεται να επικεντρωθεί κυρίως στην εικόνα πολυδιάσπασης και στην, όπως εκτιμά το Μέγαρο Μαξίμου, απουσία εναλλακτικής κυβερνητικής πρότασης από τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Παράλληλα, θα γίνει αναφορά στην «τοξικότητα» της πολιτικής αντιπαράθεσης, χωρίς προσωπικές επιθέσεις ή ακραία ρητορική.

Μήνυμα ενότητας προς το εσωτερικό της ΝΔ

Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί και στο εσωκομματικό μήνυμα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να αναφερθεί στη συνοχή της παράταξης, επιχειρώντας να κλείσει τη συζήτηση γύρω από σενάρια εσωτερικών διαφοροποιήσεων ή παρασκηνιακών εντάσεων.

Στόχος του Μεγάρου Μαξίμου είναι το συνέδριο να λειτουργήσει ως εικόνα πολιτικής συσπείρωσης και οργανωτικής ετοιμότητας, σε μια περίοδο όπου η κυβέρνηση επιχειρεί να ανανεώσει τη σχέση της με κοινωνικά και εκλογικά ακροατήρια που τη στήριξαν το 2019 και το 2023.

Τεχνητή νοημοσύνη και πολιτική ατζέντα του μέλλοντος

Το πρόγραμμα του συνεδρίου περιλαμβάνει και θεματικές που συνδέονται με τη νέα οικονομία και τον τεχνολογικό μετασχηματισμό. Το Σάββατο 16 Μαΐου, στις 11:30, ο πρωθυπουργός θα συμμετάσχει σε πάνελ συζήτησης για την τεχνητή νοημοσύνη, επιδιώκοντας να αναδείξει την κυβερνητική ατζέντα για την ψηφιακή μετάβαση και την καινοτομία.

Οι εργασίες του 16ου Συνεδρίου της ΝΔ θα ολοκληρωθούν την Κυριακή 17 Μαΐου, με την καταληκτική ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στις 12:05, η οποία αναμένεται να αποκρυσταλλώσει το συνολικό πολιτικό μήνυμα του τριημέρου.