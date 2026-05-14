Έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός Πάνος Πανόπουλος. Τη δυσάρεστη είδηση για την απώλεια του έκανε γνωστή ο Σπύρος Μπιμπίλας με ανάρτησή του στα social media.

«Μόλις πληροφορηθήκαμε στο ΤΑΣΕΗ από συγγενικό πρόσωπο του αγαπημένου μας συνάδελφου Πάνου Πανόπουλου, ότι δεν είναι πια κοντά μας. Ο Πάνος ήταν ένας πολύτιμος ταλαντούχος και χρήσιμος ηθοποιός που κόσμησε με την παρουσία του το θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση σε δεκάδες σειρές. Γεννημένος στις 13/4/44, πρωτοεμφανίστηκε στον κινηματογράφο στον θρυλικό ΚΑΤΗΦΟΡΟ του Γιάννη Δαλιανίδη. Για πολλά χρόνια στέλεχος του ΚΘΒΕ.

Μαζί με την πολυσχιδή καριέρα του δημιούργησε και μια σημαντική οικογένεια κι έγινε παππούς από τον γιό του μόλις 2 μέρες πριν φύγει από την ζωή. Η εξόδιος ακολουθία θα γίνει αύριο Παρασκευή 15 Μαΐου από τον Ναό της Κοίμησης της Θεοτόκου στις 6 το απόγευμα στη Συκιά Ξυλόκαστρο Κορινθίας. Καλό ταξίδι Πάνο».