Οι συνομιλίες ανάμεσα σε αντιπροσωπείες των κυβερνήσεων του Ισραήλ και του Λιβάνου, ιδίως για την κατάπαυση του πυρός η ισχύς της οποίας εκπνέει την Κυριακή, ήταν «θετικές» και θα συνεχιστούν—όπως προβλεπόταν—σήμερα, για δεύτερη ημέρα, δήλωσε αμερικανός αξιωματούχος.

«Είχαμε μια ολόκληρη ημέρα παραγωγικών και θετικών συνομιλιών, που διήρκεσαν από τις 09:00 ως τις 17:00 (σ.σ. τοπικές ώρες· 16:00 ως 00:00 ώρες Ελλάδας). Θα είναι χαρά μας να συνεχίσουμε αύριο και ελπίζουμε να είμαστε σε θέση να πούμε περισσότερα» αφού ολοκληρωθεί η δεύτερη ημέρα των διαπραγματεύσεων, πρόσθεσε ο αξιωματούχος του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ.

Συνεχίζονται οι μάχες

Την ίδια ώρα η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε αργά ότι επιτέθηκε σε στρατιωτικούς του Ισραήλ στο βόρειο τμήμα της χώρας αυτής, κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο. Η ανακοίνωση βγήκε ενώ βρίσκονταν σε εξέλιξη συνομιλίες αντιπροσωπειών των κυβερνήσεων του Ισραήλ και του Λιβάνου στην Ουάσιγκτον.

Στην ανακοίνωσή της αναφέρει πως «στοχοποίησε συγκέντρωση στρατιωτικών των εχθρικών ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων στην τοποθεσία Ρος Χανικρά» χρησιμοποιώντας μη επανδρωμένο εναέριο όχημα. Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις είχαν αναφέρει χθες το μεσημέρι ότι επιδρομή drone της Χεζμπολάχ τραυμάτισε πολίτες στο βόρειο Ισραήλ. Αργότερα, το ιατρικό κέντρο της Γαλιλαίας ανέφερε ότι τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν σε «πλήγμα drone με εκρηκτικά σε χώρο στάθμευσης στη Ρος Χανικρά».

Το επίσημο λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων ANI από την πλευρά του έκανε λόγο για ισραηλινούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς στον νότιο και στον ανατολικό Λίβανο. Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις διαβεβαίωσαν χθες βράδυ ότι «έπληξαν πάνω από 65 υποδομές» σε διάφορες περιοχές του νοτίου Λιβάνου και ότι «σκότωσαν πάνω από 20 τρομοκράτες της Χεζμπολά τις προηγούμενες 24 ώρες».