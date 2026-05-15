Η Αντιγόνη, εκπροσωπώντας την Κύπρο στον Β’ Ημιτελικό της Eurovision 2026 με το δυναμικό «Jalla», ξεσήκωσε το Wiener Stadthalle, εξασφαλίζοντας το εισιτήριο για το μεγάλο τελικό του Σαββάτου.

Το τραγούδι αποτελεί ένα έντονο dance/pop κομμάτι που συνδυάζει ethnic επιρροές, μεσογειακή ενέργεια και σύγχρονη pop παραγωγή, δημιουργώντας μια σκηνική ταυτότητα που ξεχωρίζει σε έναν ιδιαίτερα ανταγωνιστικό ημιτελικό. Η εμφάνιση της Αντιγόνηw χαρακτηρίστηκε από υψηλή ενέργεια, έντονη σκηνική παρουσία και άμεση επαφή με το κοινό, στοιχείο που ανέβασε τη θερμοκρασία της αρένας.

Το «Jalla» είναι δημιούργημα της Αντιγόνης Μπάξτον με τους Χαραλάμπους Καλλονά, Κόνορ Μάλαλι-Νάϊτ, Δημήτρη Νικολάου, Κλέιντι Λούπα, Πάρη Κάλπο και Τρέι Κουά.

Ο τίτλος «Jalla» είναι στην κυπριακή ελληνική διάλεκτο παραφθορά του «κι άλλα», σημαίνει δηλαδή «περισσότερο» και ήταν πρόταση της Αντιγόνης να ενσωματωθεί η κυπριακή διάλεκτος στους στίχους.

Σύμφωνα με την Αντιγόνη το τραγούδι εκφράζει το κυπριακό πνεύμα για «ενέργεια, πάθος και προσπάθεια για περισσότερα στη ζωή».

Οι χώρες που προκρίθηκαν στον τελικό:

Βουλγαρία

Ουκρανία

Νορβηγία

Αυστραλία

Ρουμανία

Μάλτα

Κύπρος

Αλβανία

Δανία

Τσεχία

