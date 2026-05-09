Στην Κηφισιά έγινε σήμερα Σάββατο 90 Μαϊου το 40ήμερο μνημόσυνο της Μαρινέλλας. Σαράντα ημέρες μετά το θάνατό της συγγενείς, φίλοι και αγαπημένοι της άνθρωποι, φίλοι και συνεργάτες της συγκεντρώθηκαν για να τιμήσουν τη μνήμη της στο κοιμητήριο της Κηφισιάς.

Ποιοι πήγαν στο μνημόσυνο

Πρώτη στο κοιμητήριο έφτασε η μοναχοκόρη της, Τζωρτζίνα μαζί με τον σύζυγο της Τίμο Δασκαλόπουλο, ενώ το παρών έδωσαν πολλοί άνθρωποι του θεάματος και της τέχνης.

Ανάμεσά τους η Κάτια Δανδουλάκη, η Κατιάνα Μπαλανίκα, ο Τάκης Ζαχαράτος, ο Απόστολος Γκλέτσος με τη σύντροφό του Ιζαμπέλα Αρβανίτη, ο Γιώργος Κατσαρός και ο Λάκης Λαζόπουλος.

Η Μαρινέλλα, που έφυγε από τη ζωή στις 28 Μαρτίου, άφησε πίσω της μια κληρονομιά γεμάτη αγάπη, προσφορά και αξέχαστα τραγούδια. Το πνεύμα της συνεχίζει να ζει στις καρδιές όλων όσοι την γνώρισαν και την αγαπούσαν.

Πριν λίγες ημέρες τοποθετήθηκε και η πλάκα στον τάφο της τραγουδίστριας στο νεκροταφείο Κηφισιάς.

Ο θάνατος της Μαρινέλλας συνοδεύτηκε από πλήθος δημοσιευμάτων και αφιερωμάτων από τα ελληνικά ΜΜΕ, για το εξαιρετικό μουσικό έργο της, αλλά και τη ζωή της.