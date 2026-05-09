Στις φυλακές Κορυδαλλού μεταφέρθηκαν ο δολοφόνος του 21χρονου Νικήτα και η σύζυγός του, όπου κρατούνται υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας. «Ακόμα και χίλιες σφαίρες να είχα θα τους τις έριχνα», είπε ο 54χρονος κυνικά στην απολογία του.

«Καμία δικαιοσύνη, Θεού ή ανθρώπων, δεν θα έφερνε πίσω τον Γιώργο μου, τη δύναμή μου, το γέλιο μου. Ο συγχωρεμένος, κυκλοφορούσε ελεύθερος χωρίς καμία τιμωρία, δεν είχε καν ασκηθεί ποινική δίωξη σε βάρος του για οποιοδήποτε αδίκημα. Πολλές φορές όταν με συναντούσε στο δρόμο με ειρωνευόταν και με χλεύαζε κάνοντας σπινιές κι ελιγμούς, περνώντας έξω από το σπίτι μου και βάζοντας δυνατά μουσική. Τώρα δεν με νοιάζει τι θα απογίνω και τι θα πάθω», υποστήριξε ο 54χρονος.

Και σήμερα, τέσσερις ημέρες μετά, ο 54χρονος με τη σύζυγό του μεταφέρθηκαν υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας από το Ηράκλειο στις φυλακές Κορυδαλλού.

Η οικογένεια του ζούσε με φόβο

Ο 54χρονος φαίνεται πως έψαχνε τρόπους να εκτελέσει το σχέδιο του. «Όλοι ήταν τώρα τρομαγμένοι τελευταία, που έκανε την απόπειρα κι έπαιξε και πυροβολισμό. Ο Αχιλλέας κοιμάται στον καναπέ και κοιμάται με τα παπούτσια. Δε τα βγάζει γιατί έχει την έννοια του κοπελιού μας», είπε η γιαγιά του 21χρονου.

«Τον περιμένανε πώς και πώς καθημερινά κι όλα αυτά που είχανε γίνει και πριν 15 ημέρες. Ο θείος μου κοιμότανε με τις αρβύλες στον καναπέ, τον περιμένανε πως και πως κάθε μέρα να γυρίσει από τη δουλειά», είπε ο ξάδερφος του θύματος.

Αρχές Μαρτίου, ο 54χρονος του έστησε μια ακόμα ενέδρα. Όταν ο Νικήτας έφτασε στο σπίτι του, τον βλέπει πίσω του. Ξεκινά να τρέχει κι αρχίζει να ζητά βοήθεια.

«Ακούω φωνές. Ουρλιαχτά δηλαδή. Ουρλιαχτά! Βοήθεια! Βοήθεια! Βοήθεια! Βοήθεια! Με κυνηγάνε! Αυτό. Στην αρχή νόμιζα ότι ήταν τίποτα παιδιά που κάνουν πλάκα. Μετά που έγιναν πια έντονα τα ουρλιαχτά, κοιτάζω στον δρόμο κάτω. Βλέπω δύο μορφές να τρέχουν με τον Νικήτα μπροστά και τον άλλο πίσω. Έτρεχε πάρα πολύ γρήγορα. Μου έκανε εντύπωση. Είδα έναν μεγάλο ενήλικα να τρέχει πίσω από ένα παιδί», ανέφερε αυτόπτης μάρτυρας.

Ο αστυνομικός της Άμεσης Δράσης που είχε σπεύσει με συνάδελφο του στον τόπο του τροχαίου στην παραλιακή λεωφόρο Ηρακλείου, τη νύχτα της 20ης Οκτωβρίου 2023, με θύμα τον 17χρονο Γιώργο Παρασύρη, ανήκει στο πλήρωμα του περιπολικού της Άμεσης Δράσης που 2,5 χρόνια μετά έσπευσε πρώτο και στο σημείο της εν ψυχρώ εκτέλεσης του 21χρονου Νικήστρατου Γεμιστού, στην Αμμουδάρα, το απόγευμα της 5ης Μαΐου.

Το κλίμα στην Κρήτη συνεχίζει να είναι τεταμένο, με τις Αρχές να φοβούνται την γέννηση μιας νέας βεντέτας.