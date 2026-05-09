Από τη Θεσσαλονίκη και το 6ο Προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε το στίγμα της κυβερνητικής πολιτικής, συνδέοντας την Ημέρα της Ευρώπης (9 Μαΐου) με την εθνική στρατηγική για μια «Ισχυρή Ελλάδα».

Ο Πρωθυπουργός τόνισε πως η επιλογή της σημερινής ημερομηνίας συμβολίζει την ηγετική θέση της παράταξης στις ευρωπαϊκές εξελίξεις. Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα πρωταγωνιστεί πλέον σε κρίσιμους τομείς όπως:

Η εθνική άμυνα και η στρατηγική αυτονομία της ηπείρου.

Η διαμόρφωση μιας ενιαίας μεταναστευτικής πολιτικής βάσει των εθνικών μας θέσεων.

Η μετατροπή της χώρας σε διεθνή ενεργειακό κόμβο, με ιδιαίτερη έμφαση στη στρατηγική σημασία της Βόρειας Ελλάδας.

Απευθυνόμενος στους πολίτες της Μακεδονίας, ο κ. Μητσοτάκης αντιπαρέβαλε τον «πατριωτισμό των συνθημάτων» με τον «πατριωτισμό της ευθύνης», δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Ξέρετε τι είναι πατριωτισμός; Τα Rafale που πετούν στους ουρανούς μας, τα αναβαθμισμένα F-16 και τα F-35 που έρχονται σε δύο χρόνια. Πατριωτισμός είναι η φρεγάτα “Κίμων”, το πιο σύγχρονο πλοίο στη Μεσόγειο, που σκίζει τα νερά του Αιγαίου με τη γαλανόλευκη στον ιστό της».

Απάντηση για τα «Ήρεμα Νερά» με την Τουρκία

Ο Πρωθυπουργός υπεραμύνθηκε της εξωτερικής πολιτικής έναντι της Τουρκίας, τονίζοντας ότι η στρατηγική των «ήρεμων νερών» παράγει ήδη χειροπιαστά αποτελέσματα:

Δραστική μείωση των παραβιάσεων στον εναέριο χώρο.

Περιορισμό των μεταναστευτικών ροών.

Ενίσχυση της τοπικής οικονομίας των νησιών μέσω του τουρισμού από τη γείτονα.

Κλείνοντας, έστειλε ένα σαφές μήνυμα προς τους επικριτές του: «Ήρεμα νερά σημαίνουν νερά ελεύθερα, όπου κυριαρχεί το Διεθνές Δίκαιο. Νερά που παραμένουν γαλάζια και ειρηνικά, όπως τα χρώματα της σημαίας μας. Με αυτή την πολιτική, η Ελλάδα μεγαλώνει από το 2019».