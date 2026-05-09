Από τη Θεσσαλονίκη και το 6ο Προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε το στίγμα της κυβερνητικής πολιτικής, συνδέοντας την Ημέρα της Ευρώπης (9 Μαΐου) με την εθνική στρατηγική για μια «Ισχυρή Ελλάδα».
Ο Πρωθυπουργός τόνισε πως η επιλογή της σημερινής ημερομηνίας συμβολίζει την ηγετική θέση της παράταξης στις ευρωπαϊκές εξελίξεις. Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα πρωταγωνιστεί πλέον σε κρίσιμους τομείς όπως:
- Η εθνική άμυνα και η στρατηγική αυτονομία της ηπείρου.
- Η διαμόρφωση μιας ενιαίας μεταναστευτικής πολιτικής βάσει των εθνικών μας θέσεων.
- Η μετατροπή της χώρας σε διεθνή ενεργειακό κόμβο, με ιδιαίτερη έμφαση στη στρατηγική σημασία της Βόρειας Ελλάδας.
Απευθυνόμενος στους πολίτες της Μακεδονίας, ο κ. Μητσοτάκης αντιπαρέβαλε τον «πατριωτισμό των συνθημάτων» με τον «πατριωτισμό της ευθύνης», δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Ξέρετε τι είναι πατριωτισμός; Τα Rafale που πετούν στους ουρανούς μας, τα αναβαθμισμένα F-16 και τα F-35 που έρχονται σε δύο χρόνια. Πατριωτισμός είναι η φρεγάτα “Κίμων”, το πιο σύγχρονο πλοίο στη Μεσόγειο, που σκίζει τα νερά του Αιγαίου με τη γαλανόλευκη στον ιστό της».
Απάντηση για τα «Ήρεμα Νερά» με την Τουρκία
Ο Πρωθυπουργός υπεραμύνθηκε της εξωτερικής πολιτικής έναντι της Τουρκίας, τονίζοντας ότι η στρατηγική των «ήρεμων νερών» παράγει ήδη χειροπιαστά αποτελέσματα:
- Δραστική μείωση των παραβιάσεων στον εναέριο χώρο.
- Περιορισμό των μεταναστευτικών ροών.
- Ενίσχυση της τοπικής οικονομίας των νησιών μέσω του τουρισμού από τη γείτονα.
Κλείνοντας, έστειλε ένα σαφές μήνυμα προς τους επικριτές του: «Ήρεμα νερά σημαίνουν νερά ελεύθερα, όπου κυριαρχεί το Διεθνές Δίκαιο. Νερά που παραμένουν γαλάζια και ειρηνικά, όπως τα χρώματα της σημαίας μας. Με αυτή την πολιτική, η Ελλάδα μεγαλώνει από το 2019».